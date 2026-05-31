A abertura de duas cadeiras no Senado Federal pelo Mato Grosso em 2026, com o fim dos mandatos de Jayme Campos e Carlos Fávaro, acirra a corrida eleitoral no estado. Com perfis variados, desde ex-governadores e senadores a deputados e novas lideranças, a disputa promete ser intensa e influenciada pelo cenário nacional polarizado, com implicações na estratégia de partidos como PL, PSD, União Brasil e PT. As pesquisas indicam vantagem de Bolsonaro no cenário presidencial, o que pode arrastar candidatos estaduais.

O estado do Mato Grosso terá duas vagas em aberto no Senado Federal nas eleições de 2026, pois os mandatos dos senadores Jayme Campos (União) e Carlos Fávaro ( PSD ) terminam no próximo ano.

Atualmente, as três cadeiras do estado são ocupadas também por Wellington Fagundes (PL), cujo mandato se estende até 2031. A eleição de 2026 ocorrerá simultaneamente com a escolha para presidente da República, governador, deputados estaduais e deputados federais, configurando um pleito de grande intensidade política. A renovação de duas das três cadeiras do Senado coloca o Mato Grosso no centro das atenções nacionais, especialmente considerando a experiência e o histórico dos atuais senadores que estão deixando o cargo.

Jayme Campos, senador em seu segundo mandato, possui uma extensa carreira que inclui passagens pelo governo estadual, prefeitura de Várzea Grande e Câmara dos Deputados. Carlos Fávaro, que também exerce mandato atual, foi ministro da Agricultura no governo Lula e tem forte ligação com o setor agropecuário, além de ter sido vice-governador na gestão de Pedro Taques. A abertura dessas vagas acirra a disputa interna nos partidos e atrai múltiplos pré-candidatos com perfis variados, desde nomes tradicionais até novas lideranças.

Entre os possíveis postulantes, aparece o ex-governador Mauro Mendes, que deixou o cargo em março após dois mandatos consecutivos e, por isso, não pode concorrer à reeleição para o governo estadual, mas é apontado como um nome forte para o Senado. Também estão no radar o senador licenciado José Medeiros, deputado federal com histórico de atuação alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-senador, e a deputada estadual Janaína Riva, reconhecida como uma das principais lideranças femininas da política mato-grossense, com atuação em áreas como assistência social e saúde.

Outros nomes que emergem nos cenários são o de Pedro Taques, advogado e ex-senador que governou o estado entre 2015 e 2018, com trajetória ligada ao combate à corrupção; Rosa Neide, professora e ex-deputada federal do PT, com base na educação pública e movimentos sociais; e o próprio Wellington Fagundes, que pode buscar a reeleição em 2031, mas já é considerado para 2026 dependendo da estratégia do PL. A configuração dessas pré-candidaturas reflete a diversificação do eleitorado mato-grossense e a busca por 새롭os projetos políticos.

As pesquisas eleitorais iniciais, divulgadas por institutos como Nexus, Ideia e PoderData, indicam um cenário nacional polarizado, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, liderando as intenções de voto para o Planalto, embora os cenários de segundo turno apareçam mais equilibrados. Esse contexto nacional influencia diretamente as disputas estaduais, especialmente em um estado estratégico como o Mato Grosso, que tem grande peso no agronegócio e na representação parlamentar.

O Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro, busca acelerar a estruturação de sua pré-campanha no estado, tentando consolidar um nome forte da direita para a corrida ao Senado ou ao governo, aproveitando a onda de apoio ao ex-presidente. Por outro lado, a federação de partidos da base do governo Lula, incluindo PSD, União Brasil e outros, precisa definir como distribuíram as duas vagas abertas,权衡 entre candidatos próprios e alianças.

A indefinição sobre quem será o candidato do PT ao governo estadual - talvez Rosa Neide ou outro aliado - também interfere nas articulações para o Senado. A complexidade do processo é aumentada pelo fato de que many dos pré-candidatos já possuem mandatos e terão que decidir se concorrem à reeleição para a Câmara Federal ou Assembleia Legislativa, ou se arriscam na corrida senatorial.

A exemplo, José Medeiros, atual deputado federal, pode optar pelo Senado, assim como Wellington Fagundes, que é senador com mandato até 2031, mas poderia renunciar para concorrer em 2026 se houver um acordo. A professora Rosa Neide, sem mandato atualmente, concentra esforços no PT para ser lançada, enquanto Pedro Taques busca reerguer sua carreira após a derrota em 2018. A deputada Janaína Riva, do PSDB, também é cotada, mas seu partido pode fazer parte de chapas majoritárias com outros legendas.

No plano econômico, há uma preocupação added entre empresários mato-grossenses com a possibilidade de pior cenário nas relações internacionais, especialmente após os Estados Unidos designarem facções criminosas como PCC e CV como organizações terroristas, o que pode impactar a segurança e os investimentos na fronteira e no país como um todo. Esses fatores externos podem influenciar o humor do eleitorado e a priorização das pautas na campanha de 2026, onde temas como segurança pública, desenvolvimento regional, meio ambiente e política agrícola devem dominar o debate.

Portanto, a sucessão de 2026 no Mato Grosso se configura como uma das mais abertas e competitivas do Brasil, com múltiplas variáveis e uma largada antecipada de articulações, refletindo tanto as dinâmicas locais quanto o cenário nacional polarizado





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mato Grosso Senado Federal Eleições 2026 Jayme Campos Carlos Fávaro Wellington Fagundes Mauro Mendes José Medeiros Janaína Riva Pedro Taques Rosa Neide PL PSD União Brasil PT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senador Rodrigo Pacheco confirma que não disputará o governo de Minas Gerais em 2026O senador Rodrigo Pacheco confirmou que não disputará o governo de Minas Gerais em 2026 e que encerrará sua trajetória política ao fim do atual mandato no Senado, em 2027.

Read more »

Fórmula 1 abandona atualização de 2026 no GP de MônacoUma das atualizações propostas pelo novo regulamento da Fórmula 1, introduzido em 2026, não poderá ser utilizada no GP de Mônaco; entenda.

Read more »

O preço da traição partidária: pesquisa mostra que Soraya Thronicke pode ficar fora do SenadoFlávio Bolsonaro ganha de Lula no Mato Grosso do Sul, a terra do agronegócio

Read more »

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Maranhão?Estado deverá eleger duas pessoas ao Senado no pleito eleitoral deste ano

Read more »