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Matheus Gonçalves recebe homenagem especial em Bangu

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Matheus Gonçalves recebe homenagem especial em Bangu
Matheus GonçalvesBanguFutebol
📆6/2/2026 11:12 PM
📰jornalodia
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O jogador de futebol Matheus Gonçalves recebeu uma homenagem especial em Bangu, bairro onde foi criado e deu os primeiros passos no futebol. A obra foi produzida pelo artista Pablo Bizu e tem como principal objetivo inspirar crianças e jovens da comunidade.

O jogador de futebol Matheus Gonçalves recebeu uma homenagem especial em Bangu , bairro onde foi criado e deu os primeiros passos no futebol. Amigos do jogador inauguraram um mural em sua homenagem na praça em frente à quadra onde ele costumava jogar bola durante a infância.

A obra foi produzida pelo artista Pablo Bizu e tem como principal objetivo inspirar crianças e jovens da comunidade, mostrando que um atleta de destaque internacional surgiu daquele mesmo local. Matheus Gonçalves afirmou que ficou muito feliz e emocionado quando viu o mural. Ele disse que é um lugar que faz parte da sua história, onde passou grande parte da sua infância sonhando em ser jogador de futebol.

Saber que essa homenagem foi feita pelos seus amigos e que pode servir de inspiração para tantas crianças do bairro torna tudo ainda mais especial. Ele esperou que elas olhem para esse mural e entendam que, com trabalho, dedicação e fé, é possível realizar os próprios sonhos. Matheus Gonçalves foi revelado pelo Rubro-Negro e disputou 57 partidas pelo time carioca, marcou seis gols e conquistou seis títulos antes de seguir para o futebol saudita.

Em sua primeira temporada pelo Al-Ahli, o meia-atacante participou de 34 jogos, anotou quatro gols e distribuiu quatro assistências, além de integrar o elenco campeão da Liga dos Campeões da Ásia. O presidente do Flamengo enviou uma proposta de emenda no estatuto por profissionalismo.

Além disso, o jogador Kane vê a Bola de Ouro em Londres como um bom presságio para a Copa do Mundo

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Matheus Gonçalves Bangu Futebol Homenagem Pablo Bizu

 

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