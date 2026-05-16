Maternidade e Violência Obstétrica: Uma Experiência Trauma Sanitizada?

O nascimento de um filho é frequentemente lembrado como um dos marcos mais importantes da vida de uma mulher, mas para muitas mães, o parto pode vir seguido de uma experiência atravessada por medo, humilhação, solidão e sofrimento emocional profundo. A violência obstétrica é uma realidade silenciosa e frequentemente naturalizada, com procedimentos realizados sem consentimento, ausência de acolhimento e de autonomia sobre o próprio corpo, frequentemente incorporados por muitas mulheres como parte inevitável do parto.

O nascimento de um filho, frequentemente lembrado como um dos marcos mais importantes da vida de uma mulher, pode, no entanto, vir seguido de uma experiência atravessada por medo, humilhação, solidão e sofrimento emocional profundo.

Violência obstétrica é uma realidade silenciosa e frequentemente naturalizada, com gritos, ironia, pressão psicológica, procedimentos realizados sem consentimento e ausência de acolhimento e de autonomia sobre o próprio corpo, frequentemente incorporados por muitas mulheres como parte inevitável do parto. Em práticas clínicas comuns, pacientes carregam durante anos sentimentos persistentes de culpa, tristeza, raiva, medo ou inadequação, sem conseguir relacionar essas emoções à forma como foram tratadas durante o nascimento do filho.

Muitas só reconhecem o trauma quando encontram um espaço seguro para falar sobre a própria experiência. O trauma pode se manifestar através de crises ou sintomas emocionais, sendo delicado porque não sempre aparece de forma evidente.

Por outro lado, o fato de que a violência obstétrica não ocorre apenas pela agressão física, mas também através da negligência, da desumanização do cuidado e da ausência de escuta e da autonomia, pode ser um ponto crucial a serem considerados





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