Maternidade Contemporânea entre sobrecarregar e terceirizar o cuidado: Dulce Amabis no Podcast CartaMaterna

Uma conversa sobre a maternidade contemporânea em que Clara Whitaker entrevista Dulce Amabis, uma bióloga, psicoterapeuta e especialista em acompanhar gestantes e puérperas há décadas. Dulce alerta para algumas tendências no mundo atual em relação à maternidade que a deixavam LEIA MAIS...

A maternidade contemporânea se divide em dois extremos: a sobrecarga quase absoluta e a terceirização total do cuidado. No episódio inicial do podcast CartaMaterna, Clara Whitaker entrevista Dulce Amabis sobre esse território em que gestar, parir e cuidar parecem exigir, ao mesmo tempo, presença total, conhecimento técnico e rede de apoio.

Bióloga, mestre e doutora em genética pela USP, psicoterapeuta e há décadas dedicada ao acompanhamento de gestantes e puérperas, Dulce discorre sobre como a maternidade deixou de ser aprendida em comunidade e passou a ser atravessada por cursos, aplicativos, palpites e algoritmos.

"É muito mais difícil ser mãe hoje do que era no tempo da minha avó", afirma. Para ela, o cuidado não nasce pronto: "Você vai aprender a cuidar do bebê cuidando". O risco, diz, é trocar a observação da criança por uma dependência ansiosa de telas, livros e fórmulas. A conversa passa por parto, doulas, cesáreas, casas de parto, amamentação, sono, puerpério e políticas públicas.

Dulce também chama atenção para a necessidade de ajuda concreta no pós-parto: "Quem tá com bebezinho recém-nascido, alguém tem que fazer a comida para ela, alguém tem que limpar a casa, alguém tem que lavar a roupa". Mas alerta para o outro extremo: delegar tanto o cuidado que se perde a chance de conhecer o próprio bebê. "Tem que achar o meio do caminho", resume





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