Massis desabafa sobre situação financeira do São Paulo e não demitir Roger Machado

O presidente do São Paulo, Rogério Massis, desabafou sobre a situação financeira do clube e a dificuldade em contratar ou trocar o técnico. Massis revelou que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis . Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

Na fala, Massis também revela que "nunca disse que o clube seria campeão". Isso faz alusão a uma entrevista dada pelo presidente em exercício após a final da Copinha, em que disse que o clube era "incaível". O Lance! apurou que o contexto seria considerando o Campeonato Brasileiro - e não as copas. Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico.

Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro.

Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém.

Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso?

Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu.

Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condiçã





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