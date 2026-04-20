Massacre na Louisiana: Homem mata oito crianças e fere duas mulheres em incidente doméstico

Um tiroteio em massa em Shreveport, Louisiana, deixou oito crianças mortas e duas mulheres feridas. O atirador, que era pai de sete das vítimas, morreu após perseguição policial.

Uma tragédia de proporções devastadoras chocou a comunidade de Shreveport , no estado da Louisiana, Estados Unidos , na madrugada deste domingo. Um atirador, identificado pelas autoridades locais como Shamar Elkins, protagonizou um massacre que resultou na morte de oito crianças, com idades compreendidas entre 1 e 12 anos.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Chris Bordelon, confirmou que sete das vítimas eram seus próprios filhos, revelando uma dimensão de violência doméstica sem precedentes na região. Além das vítimas fatais, o agressor deixou duas mulheres gravemente feridas, sendo uma delas a mãe das crianças, ambas encontrando-se em estado crítico sob cuidados médicos intensivos. O incidente, que é classificado como um dos tiroteios em massa mais letais ocorridos no país nos últimos anos, estendeu-se por três locais distintos na cidade. Segundo as investigações preliminares, a sequência de ataques teve início antes do amanhecer em uma residência, onde o suspeito disparou contra uma mulher. Em seguida, deslocou-se para um segundo imóvel, onde cometeu o ato hediondo contra as crianças. Relatos angustiantes indicam que uma das vítimas foi encontrada sem vida sobre o telhado da casa, sugerindo uma tentativa desesperada de fuga do massacre. A deputada estadual Tammy Phelps expressou em coletiva de imprensa a dificuldade de processar a magnitude do trauma vivido pelos socorristas que atenderam à ocorrência, descrevendo o cenário como algo jamais presenciado pela equipe policial. Historicamente, o nome de Shamar Elkins já constava nos registros das autoridades locais, tendo sido detido anteriormente no ano de 2019 por porte ilegal de arma de fogo. Contudo, a polícia informou que não havia denúncias prévias de violência doméstica que pudessem ter alertado para o risco iminente de tal tragédia. A dinâmica dos fatos aponta para um incidente motivado por questões interpessoais, embora os detetives ainda trabalhem para esclarecer os detalhes específicos que desencadearam esse episódio de violência extrema. O suspeito, após a série de crimes, encerrou sua vida após ser alvo de uma perseguição policial. O bairro de Shreveport, onde os crimes foram registrados, permanece em estado de choque e luto, enquanto as autoridades locais buscam oferecer suporte às famílias das vítimas e entender as motivações por trás dessa catástrofe que ceifou a vida de tantas crianças





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