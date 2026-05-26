Martinelli volta a treinar integralmente com o Fluminense e será relacionado para a partida contra o Deportivo La Guaira

O volante Martinelli voltou a treinar integralmente com o Fluminense e será relacionado para a partida contra o Deportivo La Guaira. A decisão foi tomada após a atividade de terça-feira, quando Martinelli mostrou condições de voltar a campo antes do previsto.

O volante Martinelli voltou a treinar integralmente com o Fluminense e será relacionado para a partida contra o Deportivo La Guaira . A decisão foi tomada após a atividade de terça-feira, quando Martinelli mostrou condições de voltar a campo antes do previsto.

A tendência é que ele comece no banco de reservas. Martinelli volta no meio de uma semana decisiva para o Fluminense, que está na luta para se classificar na Libertadores e briga para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão.

O time carioca manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, mas não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C. Com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o Fluminense precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia. O Fluminense está cheio de desfalques e terá que jogar fora de casa contra o Cruzeiro no fim de semana, o que torna a classificação ainda mais difícil.

A equipe precisa de um resultado positivo para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão e continuar a luta pela classificação na Libertadores





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