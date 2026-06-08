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Marta Helena Schuh: IA amplia riscos digitais e exige que conselhos foquem nas pessoas

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Marta Helena Schuh: IA amplia riscos digitais e exige que conselhos foquem nas pessoas
Inteligência ArtificialRiscos DigitaisCibersegurança
📆6/8/2026 10:26 PM
📰exame
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Especialista em cibersegurança Marta Helena Schuh, da Howden, discute como a inteligência artificial está criando novas camadas de risco digital e a necessidade de os conselhos corporativos olharem para o fator humano. Ela aborda sua trajetória, desde Horizontina até a liderança na quantificação de riscos, o impacto da IA nas rotinas corporativas e a importância de programas de governança que conectem teoria à prática, além da necessidade de considerar aspectos culturais e humanos na segurança digital.

Marta Helena Schuh, da Howden, explica como a inteligência artificial ampliou os riscos digitais e por que conselhos precisam olhar para as pessoas. A comparação ajuda a dimensionar a mudança, mas também traz um alerta.

Para ela, a IA vai transformar rotinas, automatizar tarefas e fazer empresas "desaprenderem" processos manuais. Ao mesmo tempo, cria uma nova camada de risco que ainda está sendo compreendida por executivos, conselhos e áreas técnicas.

"Não tem como colocar o gênio de volta na lâmpada. Ele já saiu e agora a gente vai ter que lidar com ele", afirma. Reconhecida entre as mulheres mais influentes em cibersegurança nas Américas, Marta atua na quantificação e avaliação de riscos cibernéticos em grandes empresas no Brasil. Seu trabalho consiste em melhorar a resiliência digital - de vazamentos de dados à paralisação de sistemas críticos.

A trajetória de Marta começou longe dos grandes centros financeiros. Natural de Horizontina, no Rio Grande do Sul, ela deixou o Brasil ainda jovem, aos 16 anos, após ganhar uma bolsa de estudos na Inglaterra. Por lá, estudou e teve contato com gestão de riscos.

"Passei a perceber que dado era um ativo e que muitas vezes a gente não sabia como quantificar esse valor", diz. Depois de quase 12 anos na Inglaterra, decidiu voltar ao Brasil em 2014. Na época, ouviu de muita gente que estava fazendo o caminho inverso ao esperado, porém, ela via oportunidade. No Brasil, passou a estruturar discussões sobre quantificação de riscos digitais e transferência desse risco para o mercado segurador.

Desde então, soma mais de uma década atuando na interseção entre tecnologia, cibersegurança, seguros e estratégia corporativa. O dia a dia de Marta passa por empresas de diferentes setores: instituições financeiras, indústrias, operações portuárias e negócios altamente dependentes de tecnologia. Embora cada organização tenha suas particularidades, a pergunta central é: "Se um sistema entra em colapso, se um dado se torna indisponível ou vaza, quais consequências isso pode trazer para a organização?

" Parte de seu trabalho é justamente tornar essa resposta compreensível para conselhos, executivos e gestores. Ela já foi acionada para apoiar empresas em incidentes capazes de parar operações relevantes e diz que nessas situações é preciso ajudar a organizar a crise, reduzir danos e acelerar a retomada.

"Quando isso acontece, a gente entra para complementar a gestão de crise junto ao cliente. É ser o maestro daquela orquestra que está completamente desorganizada", Marta relata. A chegada da inteligência artificial tornou esse cenário ainda mais complexo. Segundo Marta, a tecnologia traz ganhos evidentes de produtividade, mas também novos riscos associados à velocidade, à escala e ao uso pouco estruturado dentro das organizações.

Ela reconhece que todos ainda estão aprendendo.

"Eu também sou aprendiz nessa jornada em relação à IA. A gente precisa ser humilde para perceber que essa tecnologia vai muito além da percepção que nós temos atualmente da capacidade dela", conta. Inicialmente, a tecnologia foi vista apenas como ferramenta de melhoria operacional. Hoje, a percepção mudou.

A dependência tecnológica cresceu, e os riscos associados passaram a fazer parte da agenda estratégica.

"Antes, a percepção era que a tecnologia vinha apenas para melhorar. Hoje se entende que existem riscos atrelados a isso", ela fala. Marta também é uma das idealizadoras e coordenadoras do programa "Mulheres no Conselho", da Howden, que busca preparar mulheres para posições de liderança em órgãos de governança.

O programa é voltado a executivas C-Level, diretoras e mulheres que desejam atuar em conselhos de administração, com formação em governança corporativa, estratégia, riscos, ética, transformação digital, organizações data-driven e inteligência artificial. Para Marta, que buscava uma formação que a conectasse mais diretamente à realidade do empresariado brasileiro, a iniciativa foi crucial.

"Eu não queria mais um curso que me desse só percepções na teoria. Eu gostaria de realmente ouvir as pessoas que estão na cadeira e entender na prática", ela fala. O programa, segundo ela, funcionou não apenas como uma formação técnica, mas como um processo de crescimento.

"Eu não digo que é só educação. É um processo de evolução, de crescimento como executiva, como profissional, como mulher" Sua experiência internacional foi um dos fatores que mais a marcou. A experiência em Cape Town, na África do Sul, ampliou sua visão sobre governança, vieses culturais e o papel das empresas na sociedade.

"Foi realmente um divisor de águas", afirma. "Muitas vezes, dentro do empresariado, a gente esquece de olhar para comunidade, para o fator humano. O módulo me fez olhar para questões que vão além da sopa de letrinhas", Marta complementa. A cibersegurança, lembra Marta, não depende apenas de ferramentas, sistemas ou estruturas de proteção.

Depende também de cultura, comportamento, liderança e tomada de decisão.

"A tecnologia foi criada para os humanos utilizarem. Então, a gente precisa entender a questão cultural das pessoas, não só para aquilo que é bom para o lado corporativo, mas também para o fator humano", ela diz

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