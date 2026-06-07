Marrocos vence Noruega em jogo de muitas chances com gol de Brahim Díaz

A seleção de Marrocos derrotou a Noruega por 1 a 0 em partida válida pela fase de grupos, com gol decisivo de Brahim Díaz. As duas equipes criaram diversas oportunidades, mas foram os marroquinos que converteram a chance mais clara.

A partida entre Marrocos e Noruega ofereceu um espetáculo de futebol ofensivo, com ambas as equipes criando chances claras de gol desde os primeiros minutos.

O Marrocos, comandado por jogadores como Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Noussair Mazraoui, explorou bem os contra-ataques e as jogadas pelas pontas, enquanto a Noruega respondeu com a criatividade de Martin Ødegaard e a presença de área de Kristoffer Ajer. O primeiro tempo foi marcado por uma série de oportunidades perdidas, com finalizações que saíram perto do gol ou foram bloqueadas pela defesa adversária.

A defesa marroquina, liderada por Yassine Bounou, foi exigida em diversos momentos, mas conseguiu segurar o ímpeto norueguês até que a chance decisiva surgisse. A estreia do jovem Ismael Saibari também chamou atenção, mostrando mobilidade e capacidade de se desmarcar, embora tenha recebido faltas Constantemente no meio-campo defensivo.

A partida parecia caminhar para um empate sem gols até que, aos trinta e dois minutos, Brahim Díaz abriu o placar para Marrocos após uma jogada rápida iniciada por Abde Ezzalzouli, que avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. Díaz, com sua velocidad e precisão, finalizou de pé direito no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro norueguês.

O gol animou o Marrocos, que quase ampliou minutos depois com uma finalização de longa distância de Ezzalzouli, bem defendida. A Noruega tentou reagir, mas a defesa marroquina se portou com segurança, bloqueando cruzamentos e finalizações. No segundo tempo, a Noruega voltou com mais pressão, principalmente através de Ødegaard, que criou jogadas de perigo com passes em profundidade e escanteios. Em uma dessas investidas, Ajer quase empatou de cabeça após cruzamento de Ødegaard, mas a bola passou raspando a trave.

O Marrocos, porém, continuava perigoso nos contra-ataques, com Mazraoui apoiando o ataque e Ezzalzouli perdendo mais uma chance clara. Nos minutos finais, a Noruega pressionou intensamente, mas Bounou se manteve seguro e garantiu a vitória por 1 a 0. O resultado coloca Marrocos em uma posição confortável no grupo, enquanto a Noruega precisa buscar a recuperação nas próximas rodadas. A atuação de Díaz, com um gol e participação ativa no meio-campo, foi determinante para o triunfo marroquino





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