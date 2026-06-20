Marrocos se consolida como força do Grupo C e pressiona Brasil na Copa do Mundo

Seleção marroquina, semifinalista em 2022, demonstra maturidade tática e versatilidade, vencente a Escócia por 3 a 0 e ameaçando a liderança do Brasil no grupo. Equipe vive invencibilidade de 31 jogos e tem DNA de jogo consolidado.

A seleção de Marrocos se firmou como uma das forças do Grupo C da Copa do Mundo, indo além das análises técnicas ou da simples tabela. semifinalista no último mundial, a equipe marroquina demonstra que sua campanha histórica em 2022 não foi um feito isolado, mas fruto de um trabalho consistente que agora coloca pressão sobre os adversários, especialmente o Brasil de Carlo Ancelotti.

Contra a Escócia, Marrocos dominou a partida durante quase os 90 minutos e abriu o placar com um gol relâmpago, o mais rápido da competição até o momento. A vitória por 3 a 0 mostrou a capacidade da equipe de se adaptar a diferentes estilos de jogo: contra seleções como o Brasil, aposta em transições rápidas e pressão alta, enquanto contra a Escócia, que se fechou defensivamente, soube controlar o jogo e explorar espaços.

Dessa forma, vence quando é favorita e pontua contra rivais mais fortes. Se em 2022 chegou ao mata-mata como azarão, em 2026 Marrocos se apresenta como uma ameaça às grandes seleções. No atual ciclo, a equipe acumula um saldo positivo: desde agosto de 2025 não perde, somando 31 jogos com 24 vitórias, sete empates e nenhuma derrota, período que incluiu o título da Copa Africana de Nações.

Em testes contra seleções fora do continente africano, obteve dois empates (contra Noruega, em amistoso, e Brasil) e a vitória sobre a Escócia. O elenco ainda recebeu reforços em relação ao último mundial, evidenciando a evolução do projeto, mesmo com a troca de comando técnico na reta final. O objetivo era amadurecer um DNA de jogo, e no início desta Copa a sensação é de que foi cumprido.

Entre as novas caras, Saibari se destaca: autor dos dois gols de Marrocos no mundial e com acerto avançado para reforçar o Bayern de Munique, foi decisivo contra a Escócia, aparecendo em quase todos os setores do campo, refletindo a versatilidade e o condicionamento físico da equipe comandada por Mohamed Ouahbi. Outros nomes do meio-campo, como El Aynaoui e Bouaddi, já haviam se destacado contra o Brasil.

Diante da Escócia, o lado direito foi a principal via de ataque, com Brahim Díaz encontrando Saibari em lançamento preciso e grande parte das jogadas originadas por ali. Ounahi, Bouaddi e até o lateral Hakimi, conhecido por chegar ao ataque, também foram importantes. A equipe manteve mais de 70% dos passes no último terço do campo, dificultando a saída de jogo escocesa.

Apesar da vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil entrará em campo contra a Escócia sob pressão para garantir uma vitória com margem maior, pois Marrocos, favorito contra o Haiti, pode ultrapassar os brasileiros no saldo de gols. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, mas um empate entre Brasil e Marrocos leva a decisão ao saldo de gols.

Uma derrota marroquina para o Haiti seria uma grande zebra, mas desta vez Marrocos está do lado do favorito. A classificação em segundo lugar tende a ser mais difícil para ambos, pois pode implicar em um caminho mais longo no mata-mata. Por isso, na próxima quarta-feira (24), às 19h, as duas partidas acontecem simultaneamente: Marrocos contra o Haiti em Atlanta e Brasil contra a Escócia em Miami, ambas com o objetivo de vencer e fazer saldo.

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