Marrocos e Noruega dividem pontos em partida-teste antes da Copa do Mundo de 2026, com gols de Brahim Díaz e Ødegaard. Lesões de Mazraui e Ezzalzouli podem afetar o esquema de Marrakech, que encara o Brasil na estreia do Grupo C.

Marrocos encerrou o último teste antes da Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra a Noruega , em partida realizada na Red Bull Arena, em Nova Jersey, neste domingo, 7 de junho.

O duelo começou com a seleção marroquina impondo um ritmo altíssimo e, aos sete minutos, abriu o placar graças a um belo cruzamento de Brahim Díaz, que finalizou de cabeça para colocar o Marrocos em vantagem. O primeiro tempo ficou marcado por uma pressão constante dos atletas de Marrakech, que criaram as melhores oportunidades de gol e dominaram a posse de bola nas primeiras rodadas.

No entanto, a partir do minuto 20 a Noruega começou a ganhar mais espaço, exigindo o atacante Erling Haaland e o maestro Martin Ødegaard, que permaneceram relativamente apagados, mas foram capazes de reorganizar a equipe e equilibrar o confronto. Na segunda metade da partida, a intensidade dos marroquinos diminuiu consideravelmente, permitindo que os noruegueses assumissem a iniciativa. Substituições estratégicas adotadas pela comissão técnica de Olé impulsionaram a mudança de ritmo, e a Noruega passou a atacar com maior frequência.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Oscar Bobb recebeu a bola pela direita, avançou com habilidade e serviu Ødegaard, que finalizou forte e sem chance para o goleiro marroquino Bono, garantindo o empate ao final da partida. O resultado deixa o Marrocos com dois pontos de exame antes da estreia oficial na competição, que ocorrerá no próximo sábado, 13 de junho, contra o Brasil, também em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Em sequência, o luso‑marroquino enfrentará Escócia no dia 19 e Haiti no dia 24, completando o calendário da fase de grupos.

Entretanto, o panorama da equipe de Marrakech não está livre de preocupações. Duas lesões significativas apareceram no teste contra a Noruega: o lateral‑esquerdo Noussair Mazraui saiu aos 27 minutos do primeiro tempo por um problema muscular, enquanto o atacante Youssef En-Nesyri (Ezzalzouli) foi substituído no intervalo com dores no joelho, após sofrer um contato com companheiro de equipe em jogada de fogo amigo.

Ambos os atletas serão reavaliados nos próximos dias para determinar se estarão aptos a participar da Copa do Mundo. A comissão técnica de Marrocos ainda está atenta a outros problemas de desgaste, já que a equipe tem um calendário apertado e desafios táticos exigentes pela frente.

O próximo confronto contra o Brasil será fundamental para medir o nível da seleção e ajustar a estratégia rumo ao torneio mundial, enquanto a Noruega segue para o Grupo I, onde enfrentará França, Senegal e Iraque, estreando no dia 16 contra os iraquianos





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