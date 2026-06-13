A ascensão de Marrocos como potência mundial é analisada através da sua estratégia geopolítica e do investimento no futebol, que se tornou instrumento de afirmação nacional e cultural. A seleção, semifinalista em 2022, usa talentos da diáspora e investe no feminino, enquanto o país se prepara para ser anfitrião do Mundial de 2030.

Marrocos emerge como uma potência global, transcendendo sua dimensão econômica e militar relativamente modesta face a grandes potências. Esta ascensão é ancorada numa conjugação de fatores geopolíticos e desportivos que redefinem o papel do país no mundo.

Geograficamente posicionado como uma ponte entre África, Europa e o mundo árabe, Marrocos capitaliza essa localização estratégica para ampliar sua influência. No plano desportivo, a seleção de futebol nacional atingiu o estágio semifinal do Campeonato do Mundo de 2022, eliminando Espanha e Portugal, um feito histórico para África. Esse sucesso não surgiu do nada; tem raízes numa identidade cultural rica e diversificada, onde convivem árabes e berberes, e numa política deliberada de afirmação através do desporto.

O futebol tornou-se um instrumento de projeção internacional e de união nacional, culminando na escolha do país como um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2030. A federação marroquina implementou uma estratégia inteligente de recrutamento na diáspora, integrando jogadores de segunda geração nascidos na Europa, como Achraf Hakimi, capitão e bicampeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, e Brahim Díaz, do Real Madrid. Estes atletas, com dupla identidade, fortalecem tecnicamente a equipa e simbolizam a reconexão com as origens.

Este反 é uma修正 do passado colonial, quando grandes talentos, como Larbi Benbarek, a "Pérola Negra", foram forçados a representar potências coloniais como a França. Benbarek, que encantou o mundo no Atlético de Madrid nos anos 40 e 50, foi elogiado por Pelé como um "deus" do futebol, mas sua carreira internacional foi limitada pelo contexto do protetorado francês, estabelecido pelo Tratado de Fez de 1912.

O domínio francês (cerca de 85% do território) e espanhol deixaram marcas profundas na língua, cultura e identidade marroquina, gerando fragmentação mas também alimentando movimentos de resistência e aspiração de autonomia. Essa memória histórica informa a atual estratégia nacional: usar o desporto como veículo de afirmação soberana e cultural. O progresso não se limita ao futebol masculino; há um investimento significativo no futebol feminino, com estruturas de base e ligas profissionalizadas.

A percepção global sobre o futebol marroquino transformou-se radicalmente; o país deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma força competitiva respeitada, uma narrativa que se alinha com sua ambição de ocupar um lugar de destaque no cenário mundial. O projeto é coherente e multifacetado, usando o desporto para projectar suavemente o poder brando, a coesão interna e a capacidade de organização, evidente na preparação para 2030.

Em suma, Marrocos demonstra que uma nação pode redefinir seu estatuto internacional através de uma combinação de geoestratégia, investimento desportivo inteligente e uma identidade cultural vibrante que abraça a diversidade como força. A país não entra em campo como coadjuvante; quer ser protagonista, tanto nos estádios como na diplomacia global. Esta trajetória oferece um modelo para outras nações em desenvolvimento que buscam afirmação num mundo multipolar. O futebol, aqui, é mais que um jogo; é um projecto de nação





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