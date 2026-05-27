Marrocos anuncia lista final de convocados para a Copa de 2026
📆5/27/2026 12:11 AM
📰JornalOGlobo
A seleção de Marrocos anunciou sua lista final de convocados para a Copa de 2026, destacando a presença de Achraf Hakimi e a ausência de Hakim Ziyech. A estreia contra o Brasil será em 13 de junho.

A estreia contra o Brasil será em 13 de junho. O treinador Mohamed Wahbi anunciou a lista durante entrevista coletiva. A seleção africana enfrenta a brasileira na abertura do grupo C. Achraf Hakimi enfrenta problemas musculares e Youssef En-Nesyri também está ausente. Esta será a sétima participação de Marrocos em Copas, com a melhor campanha na edição anterior.

O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa e anunciou a sua lista final de convocados na tarde desta terça-feira. A seleção africana enfrenta a brasileira na abertura do grupo C, em 13 de junho, às 19h00. O lateral direito da equipe francesa, Achraf Hakimi, apesar de confirmado, enfrenta alguns problemas antes da ida ao mundial deste ano.

Há pouco menos de um mês, o defensor apresentou uma lesão muscular na coxa, sofrida na partida contra o Bayern de Munique terminada em 5 a 4, válida pela UEFA Champions League. Outra ausência relevante da lista, além de Ziyech, é a de Youssef En-Nesyri, que é artilheiro da seleção de Marrocos em Copas do Mundo, com três gols

