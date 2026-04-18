Marrero, o herói improvável que imita Arconada e traz a Copa para a Real Sociedad

Unai Marrero, o goleiro formado na base da Real Sociedad, foi o herói da conquista da Copa do Rei, repetindo o feito de Luis Arconada em 1987. Sua atuação decisiva, impulsionada pela confiança do técnico Matarazzo, garantiu o título em uma final épica, onde também brilhou Ander Barrenetxea com o gol mais rápido da história.

A Real Sociedad conquistou um novo título da Copa do Rei, repetindo a dose de heroísmo que marcou sua histórica vitória na final da Copa de La Romareda há 39 anos. Se naquele 27 de junho o herói blanquiazul foi Luis Arconada , neste sábado, em Sevilha, foi a vez de outro goleiro, também formado nas categorias de base da Real Sociedad , levar o time ao estrelato. O nome da noite foi Unai Marrero .

Assim como no passado, a consagração da vitória e o trabalho do goleiro só foram confirmados no último lance, selando o título para a equipe. O jogador de Azpeitia cresceu ao longo da competição, emergindo como um dos protagonistas desta conquista histórica para a Real Sociedad. Sua trajetória nesta Copa não foi a de um coadjuvante que surge em momentos cruciais, mas sim a de um protagonista consistente desde o início, amparado pela firme convicção do técnico Pellegrino Matarazzo. O treinador americano tomou uma decisão que reflete sua liderança: Marrero seria o goleiro da Copa. Ele manteve essa escolha inabalável, mesmo com a presença de um goleiro experiente e regular como Álex Remiro. Não foi uma aposta fácil, mas demonstrou coerência com sua visão de comando. Matarazzo não hesitou, não alterou a posição nos momentos decisivos e levou sua estratégia até o fim. E Marrero respondeu com atuações memoráveis. Ele participou de todos os jogos da Copa, exceto a primeira partida da semifinal contra o Athletic Club, em San Mamés. Na partida de volta, ele retornou à titularidade, usando uma máscara, um símbolo de seu comprometimento. Nem mesmo essa circunstância o impediu de realizar uma atuação sólida, crucial para garantir a classificação para mais uma final. Seu torneio foi marcado por defesas decisivas, especialmente em momentos de alta pressão. Ele foi fundamental na disputa de pênaltis contra o Osasuna e se consagrou novamente na final, consolidando seu status de herói. Vestido de azul, lembrando a figura icônica de Luis Arconada naquela mítica final de 1987, Marrero protagonizou uma atuação que o elevou ao patamar de símbolo em uma noite inesquecível. No entanto, não era a primeira vez que ele demonstrava sua capacidade de aparecer em momentos cruciais, nem a primeira vez que sabia como parar o Atlético de Madrid. Ele já havia demonstrado isso há alguns verões, em um amistoso que, em retrospecto, pareceu premonitório. Naquela ocasião, defendeu um pênalti de Memphis Depay, que tentou surpreendê-lo com uma cobrança à la Panenka. Marrero não se deixou enganar: permaneceu imóvel e defendeu a bola com uma tranquilidade incomum para sua idade e experiência. Mas sua intervenção mais impactante ocorreu nos minutos finais daquele jogo. O Atlético pressionava pela direita, com César Azpilicueta cruzando quase da linha de fundo. Na área, Samuel Lino recebeu um cabeceio franco, daqueles que geralmente resultam em gol. O jogador e até mesmo a torcida já celebravam o gol da vitória, mas então surgiu Marrero. Com um movimento felino, esticou a mão salvadora e desviou a bola para escanteio. Uma defesa de reflexo, instinto e personalidade. Essa mesma personalidade tem sido exibida por ele ao longo da Copa e deu razão ao seu treinador. Em uma final onde Ander Barrenetxea também se destacou, marcando o gol mais rápido da história das finais da Copa, aos 14 segundos, o protagonismo acabou se voltando para a meta. Barrenetxea, além disso, representa outra grande história de superação da equipe. Abalado por lesões ao longo dos anos, ele viveu seu momento mais difícil em 2022, quando sofreu uma lesão grave na musculatura isquiotibial da coxa esquerda, com envolvimento tendinoso, no Estádio de Mendizorroza. Uma lesão que o obrigou a passar por cirurgia na Finlândia, onde foi operado pelo renomado Dr. Lasse Lempainen, um especialista de referência que já tratou de jogadores como Ousmane Dembélé e Sergi Roberto. Aquela lesão marcou um antes e um depois. A recuperação foi longa, desafiadora, também em termos mentais. Meses de silêncio, de trabalho invisível e de dúvidas. Hoje, tudo isso faz parte do passado. Assim como o caminho percorrido até esta final. Porque se algo define esta Real Sociedad, é precisamente isso: a soma de histórias de fé, decisões corajosas e respostas contundentes. A fé de Matarazzo em Marrero. A resposta de Marrero sob pressão. E a de uma equipe que encontrou em seu goleiro um herói inesperado. Ou talvez nem tanto





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