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Marquinhos consola Gabriel Magalhães após erro nos pênaltis na final da Champions League

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Marquinhos consola Gabriel Magalhães após erro nos pênaltis na final da Champions League
Champions LeaguePSGArsenal
📆5/31/2026 5:30 PM
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Zagueiro do PSG, Marquinhos consolou o compañero Gabriel Magalhães, que desperdiçou a última cobrança de pênalti e viu o Arsenal perder o título da Champions League para o PSG. O gesto de solidariedade entre os dois brasileiros ganhou destaque nas redes sociais e emocionou torcedores.

Em uma das finalidades mais emocionantes da história recente da Liga dos Campeões da UEFA, o zagueiro Marquinhos , do Paris Saint-Germain ( PSG ), protagonizou um momento de solidariedade e companheirismo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e comoveu torcedores ao redor do mundo.

O cenário era a finalíssima da competição, realizada na Arena Puskás, em Budapeste, onde Arsenal e PSG mediram forças em uma partida que terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Kai Havertz para os Gunners e Ousmane Dembélé para os franceses, levando a decisão para a disputa por pênaltis. Foi durante a sequência de cobranças penais que o destino cruel de Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro do Arsenal, selou o título para o PSG.

Após uma série de cobranças alternadas que mantiveram a igualdade até o último penal, com Gonçalo Ramos abrindo para o PSG e Gyökeres empatando para o Arsenal, e depois Doué colocando os franceses na frente e Eze desperdiçando para os Gunners, David Raya recolocou o Arsenal no jogo ao defender uma cobrança de Nuno Mendes, e Declan Rice igualou novamente. A partir daí, a equipe dirigida por Luis Enrique converteu suas duas cobranças seguintes, colocando pressão máxima sobre Gabriel Magalhães.

O zagueiro brasileiro, então, caminhou para a bola, mas chutou para fora, desviando a trajetória e vendo o PSG sagrar-se campeão da Europa. O momento imediatamente posterior foi capturado pelas câmeras: visivelmente abalado, com as mãos na cabeça e o rosto contorcido pela frustração, Gabriel Magalhães se preparava para deixar o campo quando foi abordado por Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira e também zagueiro do PSG.

A cena mostrou Marquinhos se aproximando rapidamente, abraçando o companiro de seleção e trocando algumas palavras de consolo. Segundo análises de leitura labial divulgadas posteriormente, o gesto foi de apoio imediato, uma tentativa genuína de amenizar a dor do erro decisivo. Marquinhos, que também havia passado por situações de alta pressão e erros em sua carreira, pareceu entender perfeitamente a magnitude daquele momento para Gabriel. A reação não passou despercebida.

Nas redes sociais, o ato de solidariedade foi amplamente compartilhado e elogiado por torcedores de ambos os clubes e por neutros. Muitos destacaram que, em meio à festa do PSG e à desolação do Arsenal, aquele gesto humano transcendeu a rivalidade esportiva e evidenciou o respeito entre dois atletas que compartilham a mesma nacionalidade e profissão.

O episódio rapidamente se tornou um dos temas mais comentados do pós-jogo, não apenas pelo desfecho dramático da partida, mas pela carga emocional do erro e pela postura exemplar de Marquinhos. A final foi marcada por um equilíbrio tenso: o Arsenal pressionou nos primeiros minutos e aos 23 minutos do primeiro tempo abriu o placar com Kai Havertz, aproveitando um lançamento e finalizando com categoria.

O PSG, porém, empatou no segundo tempo, aos 18 minutos, quando Ousmane Dembélé recebeu um passe e tocou por cobertura sobre o goleiro. A partir daí, as duas equipes criaram opportunities, mas o placar permaneceu inalterado até o fim dos 90 minutos, levando a decisão para os pênaltis. A disputa, como descrito, foi repleta de emoções, deflectiones e defesas.

A diferença final foi de 5 a 4 para o PSG, após a conversão de todas as cobranças dos franceses e o erro de Gabriel Magalhães. Para o Arsenal, foi a segunda derrota em finais da Champions League, ampliando a espera por um título inédito. Para o PSG, o primeiro troféu da competição, coroado com uma campanha impressionante e a consagração de jogadores como Kylian Mbappé, mas também com momentos de superação.

O gesto de Marquinhos, portanto, foi um farol de humanidade no meio de tamanha tensão, lembrando a todos que, por trás das camisetas, existem pessoas. A imagem do abraço entre os dois zagueiros brasileiros certamente ficará na memória coletiva como um dos momentos mais simbólicos daquela noite em Budapeste, em que o esporte mostrou sua capacidade de unir e emocionar além dos resultados

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