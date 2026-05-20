Market Outlook: Strong Decline in Oil Prices, Federal Reserve Meeting, and Nvidia Earnings

The market opens with the Federal Reserve meeting and Nvidia earnings in the spotlight, followed by the ongoing tensions at the Strait of Hormuz and its impact on crude oil prices. Numerous market participants expect Nvidia to report earnings of $1.78 per share.

Ata da última reunião do Federal Reserve e balanço da Nvidia são destaques da agenda da abertura do mercado desta quarta-feira, 20, a 175.8 mil pontos, seguindo o ritmo de Nova York e de bolsas da Europa, apoiado por um cenário de forte queda do petróleo.

Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o Brent caía 2,86%, enquanto o dólar comercial subia 0,27%, a R$ 5,05. A empresa, que sozinha responde por cerca de 20% do retorno do S&P 500 em 2026, é vista como o grande termômetro global para o setor de tecnologia. A expectativa é de lucro por ação de US$ 1,78.

Além disso, a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do banco central dos Estados Unidos, Federal Reserve (), sairá às 15 horas (também no horário de Brasília), com pistas sobre os próximos passos da taxa de juros, especialmente após preocupação com a inflação em meio à guerra no Irã. Alívio no petróleo impulsiona bolsas em NY e na Europa O principal motor de alívio para os mercados ocidentais nesta manhã vem do mercado de commodities.

Os preços do petróleo Brent caem 2,86%, a US$ 108,89 por barril, e o West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos EUA, recua 2,22%, a US$ 102,06





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