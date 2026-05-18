Market Background and Agenda for the Week Ahead

The market backdrop remains the ongoing conflict between the United States, Israel, and Iran. Investors are monitoring the markets for signs of how far the crisis between these countries may stress global assets. The week begins with the market trying to gauge the extent of the crisis and the impact on global assets. The Brazilian agenda starts with the release of the FGV indicator for May at 8h, followed by the release of the March Bank of Brazil (BC) indicator at 9h. The main focus of the day is the release of the March Bank of Brazil indicator, which is considered a preliminary indicator of the Gross Domestic Product (GDP). The week also includes events in Japan, the United States, and the G7 finance ministers' meeting in Paris.

O panorama dos mercados continua sendo o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Após cinco semanas seguidas de queda do Ibovespa e da maior alta semanal do dólar em mais de três anos, os investidores voltam à segunda-feira com os olhos voltados para uma agenda de indicadores e novos sinais da guerra no Oriente Médio, que continua dominando o humor dos mercados.

A agenda brasileira concentra as atenções logo pela manhã, com a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de março, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, o destaque da agenda fica para o discurso de Cheryl Venable, presidente interina do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, às 9h30, na revisão das expectativas para os juros americanos. No Japão, a prévia do PIB do primeiro trimestre é divulgada às 20h50.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de um anúncio de investimentos da Petrobras e do encontro de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G7, no qual o Brasil participa como país convidado





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