Marina Ruy Barbosa Revela Rituais de Autocuidado para Lidar com Rotina Intensa

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilha seus rituais de autocuidado para manter o equilíbrio em meio à intensa rotina de gravações da nova temporada da série 'Tremembé', onde retoma o papel de Suzane von Richthofen.

Marina Ruy Barbosa compartilha detalhes de sua rotina de autocuidado, essenciais para manter o equilíbrio em meio à intensa agenda de gravações da nova temporada da série ' Tremembé '.

A atriz, que retoma o desafiador papel de Suzane von Richthofen, destaca a importância de valorizar pequenos momentos de cuidado pessoal como uma forma de se reconectar consigo mesma e enfrentar as demandas de uma produção que promete aprofundar narrativas e explorar novas dinâmicas dentro do universo do presídio de Tremembé. A série, inspirada no notório presídio que abrigou diversos detentos de alta visibilidade, vai além da mera reconstituição de crimes, focando nos bastidores, nas relações interpessoais e nas tensões que permeiam o cotidiano da penitenciária.

A nova temporada expande o olhar sobre esse universo, introduzindo novos personagens e adicionando camadas de complexidade às dinâmicas já estabelecidas. Marina ressalta que revisitar esse universo após a recepção da primeira temporada proporciona uma perspectiva enriquecedora sobre seu trabalho. Para a atriz, a chave para lidar com a rotina exaustiva é a incorporação de rituais de autocuidado em sua vida diária.

Ela explica que nem sempre é possível desfrutar de longas pausas, mas que é fundamental criar momentos de respiro sempre que possível. Esses rituais podem ser simples, como começar o dia com mais calma, realizar uma massagem facial, hidratar o corpo após o banho ou dedicar tempo para cuidar dos cabelos. Marina enfatiza que esses gestos aparentemente pequenos têm um impacto significativo em seu bem-estar e na forma como ela enfrenta os desafios do dia a dia.

'São gestos que parecem pequenos, mas que mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo', afirma. A atriz compartilha sua experiência como um convite à reflexão sobre a importância de priorizar o autocuidado em um mundo cada vez mais acelerado e exigente. A série 'Tremembé' continua a gerar expectativa, prometendo aprofundar as narrativas já conhecidas e revelar novas nuances da vida dentro do presídio.

Além da série 'Tremembé', a atriz Giovanna Grigio também se destaca com a assunção de três papéis protagonistas, demonstrando sua versatilidade e expressando o desejo de trabalhar com o renomado ator Wagner Moura. A produção, inspirada no imaginário do 'presídio dos famosos', busca explorar as complexidades das relações humanas em um ambiente de alta tensão.

A série não se limita a retratar os crimes que ganharam destaque na mídia, mas mergulha nos bastidores, nas dinâmicas de poder e nas emoções dos personagens. A chegada de novos personagens na nova temporada promete expandir ainda mais esse universo narrativo, adicionando novas perspectivas e desafios.

Paralelamente, outras notícias ganham destaque, como o apoio do Estado do Rio de Janeiro a um jovem ferido durante um confronto após um jogo de futebol, o alerta do presidente do Parlamento do Irã sobre a escalada de tensões no Estreito de Ormuz devido a operações dos EUA, e a divulgação de informações sobre uma atriz apontada como affair do jogador Mbappé, gerando polêmica no Real Madrid. A ação policial para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes na Secretaria de Educação e a localização de um suspeito no Complexo do Chapadão também são notícias relevantes





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marina Ruy Barbosa Autocuidado Tremembé Suzane Von Richthofen Rotina Série Rituais Bem-Estar Gravações Atriz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jordana, ex-BBB, revela procedimentos estéticos nos lábios e fala sobre bullying na infânciaJordana, participante do BBB 26, esclareceu os boatos sobre seus lábios, revelando que já realizou procedimentos estéticos com ácido hialurônico para hidratação e contou sobre o bullying que sofreu na infância devido à aparência de sua boca.

Read more »

Dublador revela falas em expulsões de Cruzeiro x Atlético-MGEm jogo muito disputado e repleto de discussões, Gustavo Machado revela diálogo dos atletas em Cruzeiro x Atlético-MG

Read more »

RB Bragantino vence Chapecoense em partida emocionante com gols de Lucas Barbosa e GabrielO RB Bragantino superou a Chapecoense por 2 a 1 em um jogo repleto de oportunidades perdidas e lances emocionantes. Lucas Barbosa e Gabriel marcaram os gols da vitória, enquanto a Chapecoense lutou bravamente, mas não conseguiu evitar a derrota.

Read more »

Pearl Jam pode voltar ao Brasil em breve, revela CEO do Atlético-MGSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Marina Silva descarta suplência ao Senado e reafirma candidatura por SPSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Em reunião secreta, BC pressiona BRB e revela cogitar intervenção ou privatizaçãoEm reunião secreta, BC pressiona BRB e revela cogitar intervenção ou privatização

Read more »