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Marina Ruy Barbosa Revela Rituais de Autocuidado para Lidar com Rotina Intensa

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Marina Ruy Barbosa Revela Rituais de Autocuidado para Lidar com Rotina Intensa
Marina Ruy BarbosaAutocuidadoTremembé
📆5/5/2026 11:29 AM
📰JornalOGlobo
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A atriz Marina Ruy Barbosa compartilha seus rituais de autocuidado para manter o equilíbrio em meio à intensa rotina de gravações da nova temporada da série 'Tremembé', onde retoma o papel de Suzane von Richthofen.

Marina Ruy Barbosa compartilha detalhes de sua rotina de autocuidado, essenciais para manter o equilíbrio em meio à intensa agenda de gravações da nova temporada da série ' Tremembé '.

A atriz, que retoma o desafiador papel de Suzane von Richthofen, destaca a importância de valorizar pequenos momentos de cuidado pessoal como uma forma de se reconectar consigo mesma e enfrentar as demandas de uma produção que promete aprofundar narrativas e explorar novas dinâmicas dentro do universo do presídio de Tremembé. A série, inspirada no notório presídio que abrigou diversos detentos de alta visibilidade, vai além da mera reconstituição de crimes, focando nos bastidores, nas relações interpessoais e nas tensões que permeiam o cotidiano da penitenciária.

A nova temporada expande o olhar sobre esse universo, introduzindo novos personagens e adicionando camadas de complexidade às dinâmicas já estabelecidas. Marina ressalta que revisitar esse universo após a recepção da primeira temporada proporciona uma perspectiva enriquecedora sobre seu trabalho. Para a atriz, a chave para lidar com a rotina exaustiva é a incorporação de rituais de autocuidado em sua vida diária.

Ela explica que nem sempre é possível desfrutar de longas pausas, mas que é fundamental criar momentos de respiro sempre que possível. Esses rituais podem ser simples, como começar o dia com mais calma, realizar uma massagem facial, hidratar o corpo após o banho ou dedicar tempo para cuidar dos cabelos. Marina enfatiza que esses gestos aparentemente pequenos têm um impacto significativo em seu bem-estar e na forma como ela enfrenta os desafios do dia a dia.

'São gestos que parecem pequenos, mas que mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo', afirma. A atriz compartilha sua experiência como um convite à reflexão sobre a importância de priorizar o autocuidado em um mundo cada vez mais acelerado e exigente. A série 'Tremembé' continua a gerar expectativa, prometendo aprofundar as narrativas já conhecidas e revelar novas nuances da vida dentro do presídio.

Além da série 'Tremembé', a atriz Giovanna Grigio também se destaca com a assunção de três papéis protagonistas, demonstrando sua versatilidade e expressando o desejo de trabalhar com o renomado ator Wagner Moura. A produção, inspirada no imaginário do 'presídio dos famosos', busca explorar as complexidades das relações humanas em um ambiente de alta tensão.

A série não se limita a retratar os crimes que ganharam destaque na mídia, mas mergulha nos bastidores, nas dinâmicas de poder e nas emoções dos personagens. A chegada de novos personagens na nova temporada promete expandir ainda mais esse universo narrativo, adicionando novas perspectivas e desafios.

Paralelamente, outras notícias ganham destaque, como o apoio do Estado do Rio de Janeiro a um jovem ferido durante um confronto após um jogo de futebol, o alerta do presidente do Parlamento do Irã sobre a escalada de tensões no Estreito de Ormuz devido a operações dos EUA, e a divulgação de informações sobre uma atriz apontada como affair do jogador Mbappé, gerando polêmica no Real Madrid. A ação policial para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes na Secretaria de Educação e a localização de um suspeito no Complexo do Chapadão também são notícias relevantes

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