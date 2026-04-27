Marina Ruy Barbosa Coloca Mansão de Luxo à Venda no Rio por R$ 8,9 Milhões

A atriz Marina Ruy Barbosa está vendendo a mansão que deu de presente aos pais no Rio de Janeiro. O imóvel, localizado no Alphaville, Barra da Tijuca, está avaliado em R$ 8.990.000,00 e oferece luxo, conforto e exclusividade.

A atriz Marina Ruy Barbosa está novamente no centro das atenções do mercado imobiliário de luxo, desta vez com a venda da mansão que presenteou seus pais há quatro anos no Rio de Janeiro.

A propriedade, localizada no prestigiado condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, foi colocada à venda no dia 13 de abril com um valor impressionante de R$ 8.990.000,00. A decisão de vender o imóvel, que na época da compra custou aproximadamente R$ 5,7 milhões, demonstra não apenas a dinâmica do mercado imobiliário de alto padrão, mas também uma valorização significativa da propriedade ao longo dos anos.

A mansão, descrita como uma verdadeira obra de arte habitável, é apresentada pela imobiliária responsável como um projeto que personifica design, sofisticação e exclusividade em cada detalhe, prometendo uma experiência de moradia incomparável. A residência se destaca por seus ambientes amplos e integrados, todos climatizados, criando uma atmosfera de conforto e elegância. A área social foi cuidadosamente planejada para impressionar, ideal para receber convidados e desfrutar de momentos memoráveis.

A mansão conta com quatro quartos, incluindo uma suíte master luxuosa, equipada com closet espaçoso e hidromassagem dupla, transformando-se em um verdadeiro santuário particular. A área de lazer complementa a experiência de luxo, com uma piscina convidativa, um espaço gourmet completo e um sistema de som ambiente que proporciona a trilha sonora perfeita para encontros exclusivos.

O subsolo da propriedade oferece ainda mais funcionalidade, com garagem para até seis carros e um espaço independente, que pode ser adaptado para diversas finalidades, como uma academia, um escritório ou uma sala de jogos. A valorização do imóvel reflete não apenas a qualidade da construção e o design sofisticado, mas também a localização privilegiada no Alphaville, um dos condomínios mais desejados da Barra da Tijuca, conhecido por sua segurança, infraestrutura completa e proximidade com serviços e comércios de alto padrão.

A compra original da mansão em 2022 já havia gerado grande repercussão, com a atriz demonstrando seu bom gosto e generosidade ao presentear seus pais com um imóvel tão especial. Na época, a propriedade já se destacava por seu projeto moderno, com 731 m² de área construída em um terreno de 600 m², e por seus diferenciais, como o jardim exuberante e a piscina localizada no topo da casa, que conferiam um toque de exclusividade e sofisticação.

O condomínio, com uma taxa mensal de aproximadamente R$ 25 mil, já indicava o alto padrão da propriedade e a qualidade dos serviços oferecidos. Agora, em 2026, a mansão retorna ao mercado com um valor ainda mais elevado, consolidando sua posição como um dos imóveis mais cobiçados da Barra da Tijuca. O anúncio da venda enfatiza a promessa de transformar o cotidiano em uma experiência extraordinária, convidando potenciais compradores a viverem em um ambiente que combina luxo, conforto e sofisticação.

A mansão representa uma oportunidade única de adquirir um imóvel exclusivo em um dos endereços mais prestigiados do Rio de Janeiro, desfrutando de um estilo de vida sofisticado e elegante





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