Marieta Severo aparece ao lado das filhas para lançamento de livro

A atriz Marieta Severo, aos 79 anos, apareceu ao lado das filhas, Silvia Buarque e Helena, e Luísa, para lançar um livro na última semana. A veteranita posou sorridente com as herdeiras, fruto da relação passada com Chico Buarque.

A atriz Marieta Severo , 79, apareceu no último sábado (9) ao lado de suas filhas, Silvia Buarque, 52, e Helena, 55, e Luísa, 50, no evento de lançamento de um livro.

A veteranita posou sorridente com as herdeiras, frutos da relação passada com Chico Buarque, 82. As quatro celebraram a obra 'Teatro Aberto: Escritos de um Diretor', organizada por Patrick Pessoa. As imagens foram compartilhadas por Silvia nas redes sociais com agradecimentos. A atriz brincou: 'Mãe e irmãs, pra terminar a babação'.

O clique recebeu um comentário carinhoso de Ana Beatriz Nogueira, amiga da famíli





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