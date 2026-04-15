Maricá Fortalece Rede de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência com Grupamento Maria da Penha

Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Segurança Cidadã e Direitos das Mulheres, amplia ações de proteção com o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal, oferecendo atendimento 24h, suporte jurídico, psicológico e social a mulheres em situação de risco e vítimas de violência.

Maricá , Rio de Janeiro – A Prefeitura de Maricá tem intensificado suas ações em prol da proteção do público feminino, através de uma colaboração estratégica entre a Secretaria de Segurança Cidadã e a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres. Esta iniciativa conjunta tem como pilar central o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal, uma unidade especializada dedicada a oferecer segurança, acolhimento e acompanhamento ininterrupto às mulheres vítimas de violência.

O grupamento opera em regime de plantão de 24 horas, garantindo que desde o primeiro contato até o encaminhamento para os serviços da rede municipal, as vítimas recebam suporte contínuo e humanizado. As equipes estão preparadas para atender chamados urgentes através do número 156, um canal direto de comunicação com a população, ou pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), no número (21) 96809-1516. Essa disponibilidade constante visa prestar assistência imediata a mulheres em situações de risco, oferecendo um porto seguro em momentos de vulnerabilidade extrema. A agente da Guarda Municipal, Pamela Sousa, enfatiza a crucial importância da denúncia e da busca ativa por ajuda. "Em Maricá, desenvolvemos uma rede de apoio robusta e preparada para acolher, orientar e auxiliar as vítimas da melhor forma possível. As mulheres podem nos contatar a qualquer hora, para tirar dúvidas, obter informações ou solicitar apoio. Não há barreiras de horário ou medo na busca por segurança", declarou Sousa. Esta mensagem ressalta o compromisso da gestão municipal em desmistificar o processo de denúncia e encorajar as vítimas a romperem o ciclo de violência. Após a fase inicial de atendimento e suporte emergencial, as vítimas são cuidadosamente encaminhadas ao Centro Especializado de Apoio à Mulher (CEAM). Nesta instância, elas recebem um atendimento multidisciplinar, que inclui suporte jurídico especializado para a compreensão e exercício de seus direitos, acompanhamento psicológico para o processo de cura e superação, e assistência social para a reinserção e garantia de benefícios. Em situações que envolvem violência física ou sexual, as equipes do Grupamento Maria da Penha estendem seu acompanhamento até as unidades de saúde, assegurando que a vítima receba o atendimento médico necessário e imediato, além de garantir a coleta de provas e a documentação de eventuais agressões. "Nosso objetivo primordial é oferecer um ambiente de segurança e acolhimento integral, permitindo que cada mulher tenha pleno acesso a todos os direitos e atendimentos disponíveis em nossa rede pública. Queremos que elas se sintam amparadas e confiantes em buscar seus direitos", ressaltou o agente João Victor de Sousa, detalhando a profundidade do compromisso do grupamento. O Grupamento Maria da Penha, idealizado e implementado pela Guarda Municipal de Maricá, representa uma vanguarda na proteção às mulheres que sofrem violência, pautando sua atuação diretamente na Lei Maria da Penha. Esta legislação fundamental estabelece um conjunto abrangente de medidas destinadas ao enfrentamento de diversas formas de violência contra a mulher, que vão além da violência física, abrangendo também a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. A atuação do grupamento é um reflexo direto da necessidade de um combate multifacetado e persistente a todas essas manifestações de violência, visando a erradicação e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todas. A iniciativa de Maricá demonstra um modelo promissor de como a gestão pública pode efetivamente implementar políticas de proteção e empoderamento para as mulheres, atuando de forma proativa e integrada para garantir um futuro livre de violência





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