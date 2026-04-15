Maricá Avança no Ensino de Mandarim e Abre Portas para o Futuro dos Estudantes

A cidade de Maricá investe no ensino de mandarim na rede pública, expandindo oportunidades para os alunos e preparando-os para um futuro globalizado. O projeto, que já atinge 11 escolas, demonstra o sucesso do aprendizado do idioma e o interesse dos estudantes pela cultura chinesa.

Em Maricá , a educação pública está trilhando um caminho promissor ao oferecer o ensino de mandarim aos seus alunos. Iniciado em 2023 no Campus de Educação Pública Transformadora Leonel Brizola, escola trilíngue, o projeto se expandiu rapidamente, e em 2026 já conta com 11 escolas oferecendo o idioma chinês. Essa iniciativa faz parte de um esforço maior de promover o aprendizado de línguas estrangeiras e a imersão cultural, abrindo novas perspectivas para os estudantes.

A experiência dos alunos tem sido notável. Pedro Henrique Cardoso, de 14 anos, conta que o aprendizado do mandarim e a participação em um grupo de dança chinesa o acalmam e o inspiram a sonhar em conhecer a China. Michele Ferreira de Mendonça, de 13 anos, vislumbra um futuro em Relações Internacionais, impulsionada pelo domínio do mandarim e o desejo de vivenciar a cultura chinesa de perto. O sucesso do projeto se materializou nos resultados do exame internacional de proficiência em Mandarim HSK 1 em 2025, onde cerca de 80% dos 47 alunos participantes foram aprovados. Essa certificação atesta o nível básico de conhecimentos de leitura e compreensão, evidenciando o impacto positivo do ensino do mandarim no currículo escolar.

A Secretaria de Educação de Maricá tem investido significativamente no programa. O secretário, professor Rodrigo Moura, destaca que o Programa Educação Trilíngue utiliza metodologias inovadoras, integrando tecnologias educacionais e promovendo a formação cidadã em um contexto globalizado. Além disso, a pasta tem se dedicado à formação dos professores e à aproximação com a cultura chinesa. Um grupo de educadores e gestores passou um mês em formação na China, e a rede conta com professores nativos. A estratégia de expansão do ensino do mandarim faz parte do Programa Municipal de Educação em Tempo Integral (Prometi) e está conectada ao Maricá Interfronteiras, que oferece outras línguas como francês, espanhol, alemão e inglês, em parceria com instituições e escolas de diversos países. O objetivo é expandir ainda mais o ensino do mandarim para outras escolas da rede municipal, consolidando o projeto e ampliando as oportunidades para os estudantes de Maricá.

Este projeto demonstra o compromisso de Maricá com uma educação que vai além do convencional, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Ao oferecer o ensino de mandarim, a cidade não só abre as portas para o aprendizado de uma nova língua, mas também promove a compreensão e o respeito por uma cultura milenar. A iniciativa se alinha com a visão de formar cidadãos preparados para o futuro, com habilidades linguísticas e culturais que lhes permitam interagir e prosperar em um cenário internacional.

O sucesso do projeto é evidente não só nos resultados dos exames, mas também na empolgação e no engajamento dos alunos. O aprendizado do mandarim está transformando a forma como os jovens de Maricá enxergam o mundo, incentivando-os a sonhar, a planejar o futuro e a explorar novas possibilidades. A Secretaria de Educação está determinada a continuar investindo nesse projeto, levando o mandarim para cada vez mais escolas e proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para se tornarem cidadãos globais de sucesso.

O projeto de ensino de mandarim em Maricá é um exemplo inspirador de como a educação pode ser um poderoso agente de transformação social e cultural. Ao abrir as portas para o aprendizado de uma nova língua e cultura, o projeto está preparando os alunos para um futuro promissor, repleto de oportunidades e desafios. A iniciativa demonstra o compromisso da cidade com a educação de qualidade e com a formação de cidadãos preparados para enfrentar os desafios do século XXI.





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