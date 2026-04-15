Head Topics

Maricá Avança no Ensino de Mandarim e Abre Portas para o Futuro dos Estudantes

Educação News

Maricá Avança no Ensino de Mandarim e Abre Portas para o Futuro dos Estudantes
MandarimMaricáEducação
📆4/15/2026 8:13 AM
📰jornalextra
164 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 87%

A cidade de Maricá investe no ensino de mandarim na rede pública, expandindo oportunidades para os alunos e preparando-os para um futuro globalizado. O projeto, que já atinge 11 escolas, demonstra o sucesso do aprendizado do idioma e o interesse dos estudantes pela cultura chinesa.

Em Maricá , a educação pública está trilhando um caminho promissor ao oferecer o ensino de mandarim aos seus alunos. Iniciado em 2023 no Campus de Educação Pública Transformadora Leonel Brizola, escola trilíngue, o projeto se expandiu rapidamente, e em 2026 já conta com 11 escolas oferecendo o idioma chinês. Essa iniciativa faz parte de um esforço maior de promover o aprendizado de línguas estrangeiras e a imersão cultural, abrindo novas perspectivas para os estudantes.

A experiência dos alunos tem sido notável. Pedro Henrique Cardoso, de 14 anos, conta que o aprendizado do mandarim e a participação em um grupo de dança chinesa o acalmam e o inspiram a sonhar em conhecer a China. Michele Ferreira de Mendonça, de 13 anos, vislumbra um futuro em Relações Internacionais, impulsionada pelo domínio do mandarim e o desejo de vivenciar a cultura chinesa de perto. O sucesso do projeto se materializou nos resultados do exame internacional de proficiência em Mandarim HSK 1 em 2025, onde cerca de 80% dos 47 alunos participantes foram aprovados. Essa certificação atesta o nível básico de conhecimentos de leitura e compreensão, evidenciando o impacto positivo do ensino do mandarim no currículo escolar.

A Secretaria de Educação de Maricá tem investido significativamente no programa. O secretário, professor Rodrigo Moura, destaca que o Programa Educação Trilíngue utiliza metodologias inovadoras, integrando tecnologias educacionais e promovendo a formação cidadã em um contexto globalizado. Além disso, a pasta tem se dedicado à formação dos professores e à aproximação com a cultura chinesa. Um grupo de educadores e gestores passou um mês em formação na China, e a rede conta com professores nativos. A estratégia de expansão do ensino do mandarim faz parte do Programa Municipal de Educação em Tempo Integral (Prometi) e está conectada ao Maricá Interfronteiras, que oferece outras línguas como francês, espanhol, alemão e inglês, em parceria com instituições e escolas de diversos países. O objetivo é expandir ainda mais o ensino do mandarim para outras escolas da rede municipal, consolidando o projeto e ampliando as oportunidades para os estudantes de Maricá.

Este projeto demonstra o compromisso de Maricá com uma educação que vai além do convencional, preparando os alunos para um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Ao oferecer o ensino de mandarim, a cidade não só abre as portas para o aprendizado de uma nova língua, mas também promove a compreensão e o respeito por uma cultura milenar. A iniciativa se alinha com a visão de formar cidadãos preparados para o futuro, com habilidades linguísticas e culturais que lhes permitam interagir e prosperar em um cenário internacional.

O sucesso do projeto é evidente não só nos resultados dos exames, mas também na empolgação e no engajamento dos alunos. O aprendizado do mandarim está transformando a forma como os jovens de Maricá enxergam o mundo, incentivando-os a sonhar, a planejar o futuro e a explorar novas possibilidades. A Secretaria de Educação está determinada a continuar investindo nesse projeto, levando o mandarim para cada vez mais escolas e proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para se tornarem cidadãos globais de sucesso.

O projeto de ensino de mandarim em Maricá é um exemplo inspirador de como a educação pode ser um poderoso agente de transformação social e cultural. Ao abrir as portas para o aprendizado de uma nova língua e cultura, o projeto está preparando os alunos para um futuro promissor, repleto de oportunidades e desafios. A iniciativa demonstra o compromisso da cidade com a educação de qualidade e com a formação de cidadãos preparados para enfrentar os desafios do século XXI.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

Mandarim Maricá Educação Línguas Estrangeiras Cultura Chinesa

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escala 5×2 avança e força uma reorganização muito além do calendárioEscala 5×2 avança e força uma reorganização muito além do calendárioA escala 5x2 sai do debate político e entra nas operações das empresas. Entenda os custos, os riscos e os casos reais de quem já fez a transição no Brasil.
Read more »

Quaquá convida Silvio Almeida, denunciado por assédio, para atuar em museuQuaquá convida Silvio Almeida, denunciado por assédio, para atuar em museuPrefeito de Maricá descreveu ex-ministro como 'um grande intelectual da negritude e da periferia brasileira'
Read more »

Com troca de geladeiras e combate a fraudes, Enel Rio realiza semana de ações em MaricáCom troca de geladeiras e combate a fraudes, Enel Rio realiza semana de ações em MaricáDistribuidora anuncia modernização de quase 50 km de rede e realiza série de serviços gratuitos; veja programação
Read more »

Dembélé faz dois, PSG volta a vencer o Liverpool e avança à semifinal da Champions LeagueDembélé faz dois, PSG volta a vencer o Liverpool e avança à semifinal da Champions LeaguePSG derrota o Liverpool nesta terça-feira (14) e aguarda Bayern x Real Madrid para conhecer seu adversário
Read more »

Atlético de Madrid Avança à Semifinal da Champions League em Jogo DramáticoAtlético de Madrid Avança à Semifinal da Champions League em Jogo DramáticoO Atlético de Madrid garantiu a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões após um confronto intenso, mesmo com um jogador a menos, superando o adversário. O jogo foi marcado por emoção, tática e reviravoltas.
Read more »

Governo Espanhol Avança com Extinção da Fundação Francisco FrancoGoverno Espanhol Avança com Extinção da Fundação Francisco FrancoO governo espanhol assina o último passo para extinguir a Fundação Francisco Franco, com o objetivo de eliminar a entidade que fazia apologia ao franquismo. A decisão final dependerá da análise judicial, mas o governo demonstra confiança na solidez do processo, com base na Lei da Memória Democrática e no compromisso com a memória histórica e a dignidade das vítimas.
Read more »



Render Time: 2026-04-15 11:37:17