Mariana, jovem morta em acidente, era filha do assessor especial de Lula

A filha de Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança no gabinete do presidente Lula, Mariana, morreu após um acidente de trânsito na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, zona sul do Rio. O motorista alegou falha mecânica e não conseguiu evitar o atropelamento.

Um acidente de trânsito resultou na morte de Mariana , uma jovem de apenas 19 anos, após um veículo subir na calçada atropelá-la e seus pais na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, zona sul do Rio.

O motorista afirmou que o veículo apresentou uma falha mecânica e que não conseguiu evitar o atropelamento. Em nota publicada nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte de Mariana, relatando que, como pai, não consegue imaginar a dor de perder uma filha. O acidente está sendo investigado pela polícia, com uma perícia técnica e uma análise mecânica da van, além da convocação de representantes da empresa responsável pelos veículos.

Mariana era filha do assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança, Ibrahim Abdul Hak Neto, e a mãe dela atuava como cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, na Argentina. Ela retornou recentemente do exterior e planejava morar e trabalhar em uma multinacional do setor de cosméticos





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