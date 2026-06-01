A pop diva Mariah Carey realiza shows de Natal em São Paulo, apresentando clássicos como "All I Want For Christmas Is You" e "Santa Claus is Comin' To Town" no Allianz Parque e Estádio Nilton Santos, com sessões para clientes Itaú privado e geral, bilheteria aberta e pacotes de ingressos premium.

Mariah Carey retornará ao Brasil em um espetáculo inesquecível que promete encantar fãs de todas as gerações. Em abril de 2024, a voz lendária da pop diva marcará presença em São Paulo, levando à vida a emoção das gravações de seu icônico álbum de Natal.

O evento será realizado no Allianz Parque, no bairro Perdizes, e no Estádio Nilton Santos, na zona sul da capital. A marcação do local não ficou por acaso, pois ambos os estádios são reconhecidos pela sua infraestrutura de alta qualidade e pela capacidade de receber grandes plateias, garantindo aos seguidores da artista uma experiência única em cada palco. O espetáculo acontece em duas sessões distintas.

A primeira, dedicada aos clientes exclusivos do Itaú Private e Itaú Personnalité, ocorrerá no dia 28 de maio e contará com um ambiente reservado, com acesso a camarotes VIP, meet & greet e um jantar especial antes da apresentação. Para os clientes do Itaú em geral, a segunda sessão será no dia 29, mantendo o mesmo padrão de qualidade, porém com cartões de entrada diferenciados.

A bilheteria geral já abriu suas portas às segundas, oferecendo opções de meia-entrada e inteira para todos os interessados, inclusive taxas reduzidas para os possessores de contas premium do banco. O repertório de Mariah Carey será um verdadeiro mergulho no seu legado musical. Entre os clássicos que se entrelaçarão na cerimônia, destacam-se "All I Want For Christmas Is You" e "Santa Claus is Comin' To Town", que prometem fazer a plateia cantar enturmada.

Além das baladas natalinas, a artista selecionou faixas que marcaram sua carreira, como "Hero", "We Belong Together", bem como hits dos anos 90 como "Fantasy" e "Vision Of Love". O conjunto musical será complementado por tecnologia de áudio 3D e iluminação LED que tornarão o cenário memorável. A organização do evento foi feita em parceria com a própria MZ (Mariah Carey) Worldwide, garantindo que os fãs tenham acesso a pacotes de ingressos que variam de opções econômicas até premium.

A estrutura de assentos contempla cadeiras da categoria Silver até a Platinum, com preços que variam de acordo com a localização. O armazenamento digital de vouchers permite que os clientes acreditados possam entrar de forma rápida e segura, enquanto os ingressos físicos serão entregues na bilheteria. O público poderá desfrutar de acomodações confortáveis, com filas preferenciais e acesso a serviços de catering ao redor do palco.

O presente anunciado então realiza uma celebração de mais de três décadas desde o sucesso do disco "Merry Christmas", lançado em 1994 e que ficou registrado nos álbuns de maior venda na lista dos EUA. A turnê, que está em sua primeira etapa após o sucesso em Las Vegas, onde a artista instalou residência em 2025, traz uma atração chave para os amantes da música de todos os idades.

Para os fãs de tecnologia, o evento também será gravado em 4K e disponibilizado em plataformas de streaming, permitindo que aqueles que não puderem comparecer ao evento possam acompanhar em tempo real. A parceria com o banco Itaú garante ainda que os clientes com assinatura Premium tenham acesso a recursos exclusivos, como passeios nos bastidores, sessões de fotos com a cantora e brindes autografados.

Em poucos dias, o palco estará pronto e a frase de engajamento da campanha será lançada nas redes sociais: "Sinta a magia de Mariah Carey no coração do Rio de Janeiro. Não perca essa experiência inesquecível".

Contudo, os preços dos ingressos foram mantidos justos, independentemente do assento, para que todos possam viver esse momento mágico. Em conclusão, a presença de Mariah Carey em São Paulo é uma celebração da riqueza cultural brasileira e da música que une gerações. Os detalhes da venda, bastidores, programação e logística serão divulgados progressivamente por meio das redes oficiais das entidades envolvidas, garantindo transparência e acesso a todos os interessados.

Com a chegada da diva ao Início do século, os fãs têm uma razão a mais para reunir-se e celebrar sob o esplendor do show em um cenário de palco lembrado sem igual da vida dedicatória da artista. A indústria está vibrando e o sentimento de comunidade será multiplicado com a presença de uma das cantoras mais proeminentes do mundo em um dos maiores eventos de música do Brasil.

Se você está buscando uma experiência única, esta é a sua oportunidade!





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