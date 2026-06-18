Maria Bethânia celebra 80 anos com turnê de 60 anos de carreira e reflete sobre envelhecimento, fé e o palco como razão de viver

A cantora Maria Bethânia, que completa 80 anos, fala sobre sua trajetória, a turnê que celebra seis décadas de carreira e a importância do palco. Ela relembra shows marcantes, a dificuldade de apresentações em pequenos espaços hoje e a busca por repertório significativo, incluindo canções inéditas. Bethânia também comenta a conexão com o público jovem, fenômeno que atribui à pandemia, e compartilha memórias afetivas do Rio de Janeiro.

A cantora Maria Bethânia comemora 80 anos nesta quinta-feira (18). Em sua mais recente entrevista ao GLOBO, publicada em junho do ano passado, a cantora falou sobre envelhecimento, fé, rotina de viagens, além dos preparativos para a turnê que celebrará os 60 anos de sua carreira.

Os shows rememoram aqueles como 'Rosa dos ventos' (1971) e 'A cena muda' (1974), que contribuíram para a construção da lenda: a da cantora que conquistou um país pelas ondas do rádio e da TV, mas sempre fez do palco, com boas doses de teatralidade, a sua razão de existir. Isso, fosse nos maiores ou nos menores espaços - como aquele da estreia, no Rio, em fevereiro de 1965. Umas 300 pessoas? No máximo!

- rememora, em entrevista ao GLOBO, a Maria Bethânia que, não faz muito tempo, em 2017 voltou a andar pelos corredores do shopping em Copacabana que abrigava o Arena, quando o irmão fez o show 'Ofertório' com os filhos, no então Theatro Net. - Fui lá na porta, naquela muretinha em que a gente ficava conversando. Nunca imaginei. Mas foi uma alegria.

O pequeno tem uma proximidade, uma intimidade, você fica no colo das pessoas, você está junto, sua mão chega até lá. Uma arena de grande estádio é o universo, e é bacana você ter chegado lá.

A turnê 'Maria Bethânia: 60 anos de carreira' passa pelo Rio de Janeiro (dias 6, 7, 13 e 14 de setembro, no Vivo Rio), São Paulo (4, 5, 11 e 12 de outubro, no Tokio Marine Hall) e Salvador (15 de novembro, na Concha Acústica). A cantora se ressente de que, hoje em dia, 'em uma casa com 300 lugares, você não bota em pé um espetáculo, você não paga um músico'.

Por isso, optou por levar seu novo espetáculo ao que chama de 'casa de shows': aquelas que não são 'nem teatro e nem estádio'. Como em todos os shows que montou, uma questão é central para Bethânia: o repertório. Ela diz que, depois de cantar todos os seus sucessos na turnê com Caetano, a ideia é retomar canções significativas de espetáculos como 'Rosa dos ventos', 'A cena muda' e 'Pássaro da manhã' (1977).

Será a expressão de como ela pensa a música e o teatro, a reunião do que está no momento em sua cabeça ('e no coração', como faz questão de frisar). E com canções inéditas, sem as quais ela não gosta nem de pensar em um novo show. - É o repertório desses compositores que desde o princípio vêm comigo, compondo especialmente para mim, a meu pedido ou intuindo... Algum do irmão, por exemplo?

O cantor Lenine, em turnê com 'Eita', se define como um 'realista esperançoso' com o Brasil e o mundo, assim como Chico César, Roque Ferreira, Paulo César Pinheiro e Xande de Pilares. - Ele queria que eu gravasse uma coisa no disco dele e falou que estava fazendo uma música. Estou esperando!

Com novos arranjos, nova banda e direção musical do baixista Jorge Helder, Bethânia espera atender com seu novo show ao clamor de um público jovem, que ela ganhou, acredita, depois da pandemia de Covid-19. - Foi esse. Naquela prisão, naquela situação difícil, as pessoas se cansaram de uma coisa só e começaram a procurar por outras coisas.

Então, a juventude pôde ouvir a grandeza da música popular brasileira, os festivais pipocaram e os shows de todos, mesmo dos iniciantes, aconteceram já com 40 mil pessoas, em lugares gigantescos. É o rumo da vida - crê ela, feliz com as multidões nos seus shows desde então. - As pessoas falam: 'Essa é a minha!

' Elas têm uma intimidade... isso é bonito. E ri quando é lembrada da frase da personagem de Sônia Braga no filme 'Aquarius', que virou meme: 'Toca Maria Bethânia pra ela, mostra que tu é intenso!

' - Eu concordo. Com tudo que Soninha disser, eu vou concordar, minha amiga querida, geminiana como eu





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