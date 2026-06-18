Maria Bethânia: 80 anos de legado musical e frases marcantes

Celebrando os 80 anos da consagrada intérprete Maria Bethânia, esta matéria reúne suas declarações históricas sobre música, amor, política e liberdade, destacando seu papel como uma das maiores frasistas da cultura brasileira.

A consagrada intérprete Maria Bethânia celebra seus 80 anos de vida com uma trajetória marcada por canções românticas e declarações marcantes que refletem sentimentos profundos.

Ao longo de sua carreira, a artista baiana reuniu pensamentos emblemáticos sobre música e política, e suas entrevistas revelam visões singulares sobre o mundo. O acervo de declarações históricas concedidas ao jornal O GLOBO destaca a força de suas palavras, e a seleção celebrada aqui reforça o legado da grande frasista.

A iniciativa Irineu, do GLOBO, utiliza inteligência artificial para oferecer aplicações aos leitores, e toda a produção de conteúdo com seu uso é supervisionada por jornalistas, garantindo a curadoria e a precisão das informações apresentadas. Maria Bethânia é conhecidíssima pelas músicas em que canta o amor, intérprete de sucessos como "Olhos nos olhos", "Cheiro de amor", "Sonho meu", "Gostoso demais", "Brincar de viver" e "Fera ferida", entre muitos outros.

Ela também se destacou ao longo da carreira como uma grande frasista: basta que ela abra a boca para refletir sobre sentimentos, sobre o próprio ofício no palco ou para emitir alguma rara opinião política, que suas frases acabam se tornando ícones. Desde os primeiros anos de carreira, a artista coleciona esses tipos de frase tanto em entrevistas ao GLOBO quanto para outros veículos de imprensa, abordando os mais variados aspectos da vida.

Suas declarações, muitas vezes poéticas e contundentes, mostram uma personalidade forte e uma visão artística única, que mistura sensibilidade, crítica social e uma profunda conexão com a cultura brasileira. Ao longo das décadas, Maria Bethânia não só construiu uma obra musical sólida, mas também se firmou como uma pensadora aguda. Ela já afirmou que adora cantar em lugares onde as pessoas vão namorar, e que sempre há um personagem em seus shows, às vezes sendo Maria Bethânia, às vezes não.

Revelou que a coisa que mais queria era ser atriz, e se define como uma pessoa eternamente apaixonada. Sua luta pela liberdade é um tema recorrente: "A coisa que mais me tira do sério é quando mexem com a minha liberdade. Não quero. Não admito.

Não há condição. Eu morro se fizerem isso". Ela também demonstra humildade em relação à sedução: "Não sei seduzir nada. Eu sei cantar.

Se você me mandar seduzir alguém, eu vou errar total". Suas reflexões sobre o ser humano e a arte são profundas: "Sou uma pessoa eternamente apaixonada, que vivo namorando, amando", e "O meu canto é uma coisa clara, transparente". A relação de Maria Bethânia com o Rio de Janeiro e com o Brasil também é marcante. Ela comentou sobre o carioca: "Tenho certa dificuldade com as pessoas, o carioca tem um orgulho esnobe, meio chique, meio metidinho.

Mas a cidade me cativa". E sobre o país: "Campanha política que não fala em árvore e em água, para mim, não presta". Sua crítica social aparece em frases como "Graças a Deus, não tenho tido problemas de censura com as músicas que escolho. Talvez porque a censura não caia tão em cima do amor.

O povo mesmo já se reprime". E sobre o ofício artístico, é enfática: "Eu faço questão de dar a palavra final sobre o repertório. Pois sou eu que tenho de sentir o que vai ser cantado". Ela também brinca com a idealização do Rio: "O ideal era que ficasse sempre friozinho.

O que falta ao Rio para chegar à perfeição é isso: a Pedra da Gávea assim, coberta de neve". Sua trajetória inclui homenagens, como o desfile da Mangueira em 2016, e participações em documentários, como "Os Doces Bárbaros" e "Maria - Ninguém sabe quem sou eu". Ela já opinou sobre figuras públicas, como Roberto Carlos: "Roberto é mesmo um Deus em todos os puteiros do Brasil. Ele é um fenômeno, um dos melhores cantores que nós temos".

E sobre a pandemia, refletiu: "Estou fazendo um show para alegrar. Sendo assim, nada de endurecimento. Chega a vida". SuaAutoavaliação é paradoxal: "Sou complicada e tão simples.

É um drama. Na minha vida, as coisas ainda são confusas". E não tem medo de abordar temas polêmicos, como quando respondeu a uma pergunta sobre lesbianismo no documentário de Jom Tob Azulay, ou quando rebateu a atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro cantando "Evidências", música que ela costumava interpretar: "Acho que político não deve cantar. Cantar é para a gente, cantor, artista.

Político faz discurso". Maria Bethânia segue como uma das vozes mais autênticas e influentes da música brasileira, cujas palavras, além de cantadas, são guardadas como verdadeiros poemas da cultura nacional





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