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Mari Palma enfrenta sete crianças no Museu Catavento e usa referências da cultura pop para chamar a atenção

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Mari Palma enfrenta sete crianças no Museu Catavento e usa referências da cultura pop para chamar a atenção
Museu CataventoGrupo De CriançasMari Palma
📆5/7/2026 11:38 PM
📰CNNBrasil
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Em um segundo episódio do programa 'Por Um Dia com Mari Palma', a apresentadora Mari Palma guia um grupo de sete crianças no Museu Catavento, em São Paulo. Ao enfrentar esse público exigente, Mari admite que a responsabilidade de educar e entreter os pequenos trouxe um frio na barriga diferente. O programa acompanha Mari como guia, passando por atrações sobre o corpo humano e o reino animal, exigindo que a jornalista revisite conceitos escolares para responder às dúvidas curiosas que podem surgir.

Um segundo episódio do programa 'Por Um Dia com Mari Palma ' vê a apresentadora deixar os estúdios de lado para guiar um grupo de sete crianças no Museu Catavento , em São Paulo.

Ao enfrentar esse público exigente, Mari admite que a responsabilidade de educar e entreter os pequenos trouxe um frio na barriga diferente. O programa acompanha Mari como guia, passando por atrações sobre o corpo humano e o reino animal, exigindo que a jornalista revisite conceitos escolares para responder às dúvidas curiosas que podem surgir. Um dos momentos de destaque é o aquário do museu, onde Mari percebe que a atenção do grupo se dispersa em segundos.

Para reconectar o grupo à visita, Mari usa referências da cultura pop, como a história do 'Procurando Nemo' e o nome dado a um peixe-palhaço preto, batizado de 'Emo'. O programa, uma edição especial de 5 episódios, vai ao ar semanalmente, toda quinta-feira, às 20h, no canal da CNN Pop no YouTube

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