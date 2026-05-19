Marcos Leta ofisa o mercado de bebidas com Paz Energy - A marca aposta em uma entrada silenciosa e com sabores adaptados ao paladar local

A Paz Energy é uma marca de bebidas não alcoólicas desenvolvida pelo Marcos Leta, criador da Do Bem e Fazenda Futuro, com o objetivo de se lançar no mercado de energéticos e se transformar em maior marca premium no Brasil. Os produtos sãoczasem açúcar e sem gasado, levam taurina, vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio e cromo, e são apresentados com embalagens em movimento, geladeiras com espinhos no ponto de venda e em nome associado a alta performance em vez de calmaria.

Marcos Leta, criador do Do Bem e da Fazenda Futuro, volta ao mercado de bebidas com a Paz Energy e aposta em uma entrada silenciosa para brigar com Red Bull e Monster, A operação tem cinco meses e meio de vida e seis sabores no portfólio, e uma decisão pouco usual para o setor: entrar com uma marca nacional , com sabores adaptados ao paladar local, voltada para um público que Leta define como 'comunidade de vida ativa'.

A Paz (PAZ Energy) promove liberação de energia mais distribuída ao longo do dia e é sem açúcar e sem gás adicionado nos moldes tradicionais. As bebidas levam taurina, vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio e cromo, A paz se baseia no conceito de estar em paz, em um estado inabalável, em que a pessoa fica literalmente inabalável.

O Instagram da marca exige aprovação para seguir, o site funciona por convite, e o clube de consumidores, aberto no início, foi fechado por limitação de capacidade, Segundo a consultoria Euromonitor, a categoria de energéticos deve dobrar de tamanho até 2027, alcançando cerca de 10% do mercado de bebidas não alcoólicas, patamar próximo aos Estados Unidos. O setor é dominado por dois nomes globais, Red Bull e Monster, e por uma gigante brasileira, a Baly, que já fatura 1,8 bilhão de reais





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Paz Energy Sabor Adaptado Ao Paladar Local Oferta Sem Açúcar E Sem Gasado Marca Nacional Energia Mais Distribuída Ao Longo Do Dia

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