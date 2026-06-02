Marcos Barros, da Universal, detalha a revolução do Epic Universe e planos futuros

Em entrevista exclusiva, o vice-presidente da Universal para a América Latina, Marcos Barros, fala sobre o impacto do Epic Universe, que gerou US$ 2 bilhões e 65 mil empregos em seu primeiro ano, os desafios de uma década de construção e a estratégia para o mercado latino-americano, além de revelar expansões e insights de carreira.

Em uma entrevista exclusiva, o executivo paulistano Marcos Barros , vice-presidente de Vendas e Marketing para a América Latina na Universal Destinations & Experiences, compartilha detalhes sobre o impacto revolucionário do Epic Universe , o mais novo parque do grupo Universal , que completou um ano de operação em 22 de maio.

Com um investimento de dois bilhões de dólares e a geração de mais de 65 mil empregos, diretos e indiretos, o parque não apenas impulsionou o turismo e a economia de Orlando, mas também redefiniu a experiência de entretenimento temático. Barros, que há mais de duas décadas e meia trabalha na Universal e vive em Orlando desde 2015, enfatiza que o sucesso do projeto é fruto de trabalho intenso, dedicação e, acima de tudo, trabalho em equipe.

Ele destaca que a inauguração do Epic Universe não é um capítulo final, mas o início de uma nova fase, repleta de novidades e expansões futuras. A construção do parque, que durou cerca de dez anos entre planejamento e execução, envolveu desafios complexos, como a gestão da comunicação em um cenário de bases de fãs altamente engajadas para propriedades como Harry Potter, Nintendo, How to Train Your Dragon e os monstros clássicos da Universal.

A equipe precisou equilibrar a necessidade de preservar o fator surpresa com o risco de impactar negativamente o fluxo de visitantes nos parques já existentes, case anunciassem o projeto com muita antecedência. Além disso, a pandemia trouxe interrupções e incertezas, mas o investimento foi mantido e o projeto seguiu adiante.

Barros atuou de forma mais estruturada na fase de planejamento da estratégia de lançamento e no posicionamento do parque para o mercado latino-americano, especialmente o Brasil, ao mesmo tempo em que reposicionou o Universal Orlando Resort como um destino completo de férias, agora com quatro parques temáticos. O executivo também revela insights sobre sua longeva carreira e a cultura de desafio constante, não apenas internamente, mas também em relação aos concorrentes.

O impacto do Epic Universe se estendeu além dos limites do resort, transformando a infraestrutura e a paisagem de Orlando e consolidando a região como um polo de entretenimento global. Para o futuro, Barros adianta que muitas novidades estão por vir, indicando que a Universal continuará a inovar e a expandir suas ofertas, mantendo o padrão de imersão e qualidade que caracteriza suas atrações.

A história do Epic Universe é, portanto, um testemunho de visão estratégica, resiliência e capacidade de executing projetos ambiciosos em um setor altamente dinâmico e competitivo





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