Marco Rubio comenta nova proposta iraniana e destaca importância de impedir armas nucleares

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, analisou a nova proposta iraniana, destacando que, embora seja mais favorável do que o esperado, um acordo deve impedir o Irã de obter armas nucleares. Ele também abordou os desafios das negociações e a importância de manter o Estreito de Ormuz aberto.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , fez declarações significativas nesta segunda-feira (27) sobre as negociações com o Irã, destacando que a nova proposta apresentada pelo país é mais favorável do que o esperado.

No entanto, Rubio enfatizou que qualquer acordo futuro deve garantir que o Irã não obtenha armas nucleares, reafirmando a posição firme dos Estados Unidos em relação ao programa nuclear iraniano. Segundo fontes próximas ao assunto, a proposta iraniana inclui a reabertura do Estreito de Ormuz, mas adia as discussões sobre a questão nuclear, o que tem gerado debates entre os negociadores.

Rubio evitou especular sobre a aceitação do presidente Donald Trump em relação à proposta, remetendo a decisão diretamente ao chefe do Executivo. Em entrevista à Fox News, o secretário de Estado afirmou que a questão nuclear é o principal motivo das negociações, destacando que o programa nuclear iraniano continua sendo o foco central das discussões. Rubio alertou que o Irã está tentando ganhar tempo nas negociações, afirmando que 'não podemos deixar que eles se safem'.

Ele destacou a experiência dos negociadores iranianos e a necessidade de um acordo que impeça definitivamente o Irã de desenvolver armas nucleares. Além disso, Rubio expressou dúvidas sobre a autoridade da pessoa que apresentou a proposta e o que ela realmente significa para as negociações. O secretário de Estado também mencionou os desafios adicionais nas negociações, destacando que os negociadores americanos não estão lidando apenas com os iranianos, mas também com as divisões internas no Irã.

Ele explicou que os iranianos precisam negociar entre si para determinar o que podem aceitar e oferecer, o que complica ainda mais o processo. Rubio também abordou a situação do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, afirmando que os Estados Unidos têm indícios de que ele está vivo, mas questionou suas credenciais para atuar como líder supremo.

Sobre o Estreito de Ormuz, Rubio reiterou a importância de manter a hidrovia totalmente aberta e livre, destacando que os Estados Unidos não tolerarão que o Irã decida quem pode usar a rota internacional e quanto deve ser pago para usá-la. Ele afirmou que a normalização de tal sistema seria inaceitável, reforçando a posição dos Estados Unidos em relação à liberdade de navegação na região





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marco Rubio Irã Armas Nucleares Estreito De Ormuz Negociações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O que Marco Rubio sabe sobre como diplomatas dos EUA têm tratado o Brasil?O noticiário da semana foi dominado por uma nova contenda entre Brasil e EUA.

Read more »

Supeito de tiroteio em jantar com Trump é detido por agentes do Serviço Secreto; veja fotosIncidente ocorreu em hotel na cidade de Washington, nos EUA, na noite deste sábado, 25

Read more »

Trump destaca que suspeito de atirar em jantar vive na Califórnia e parece ser ‘lobo solitário’O presidente dos EUA comentou: “ Já entraram no apartamento dele, é uma pessoa muito doente'

Read more »

Petróleo atinge US$ 107 com impasse entre EUA e Irã; bolsas recuamPetróleo atinge US$ 107 com impasse entre EUA e Irã; bolsas recuam

Read more »

Rei Charles inicia visita de Estado nos EUA nesta segunda-feira (27)Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Novo descarrilamento afeta opeação na Linha 9-Esmeralda; é o segundo incidente desde marçoTrens operam em via única após incidente e ônibus do sistema Paese são acionados para atender passageiros entre Granja Julieta e Pinheiros; incidente não deixou feridos

Read more »