Marcinho VP tem pena reduzida por escrever livros durante prisão

Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, teve a pena reduzida em 384 dias por escrever quatro livros durante a prisão. A decisão foi tomada após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecer a possibilidade de remissão pela escrita e publicação de obras literárias.

Marcinho VP possui condenações que somam 55 anos e 8 meses de reclusão - Reprodução/Redes sociais Rio - Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, teve a pena reduzida em 384 dias por escrever quatro livros durante a prisão.

A decisão, assinada nesta terça-feira (19), foi da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No documento, o juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini cita que a medida foi tomada após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecer a possibilidade de remição pela escrita e publicação de obras literárias.

As obras consideradas pela Justiça Federal foram: 'Verdades e Posições: O Direito Penal do Inimigo' (2017), 'Preso de Guerra: Um Romance que resistiu à ditadura e à dor do Cárcere' (2021), 'Execução Penal Banal Comentada' (2023) e 'A Cor da Lei' (2025). Condenado a mais de 50 anos de prisão, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) se tornou em 2024 Após a decisão judicial, o perfil dele nas redes comemorou a notícia.

'Mais uma conquista importante na caminhada de Márcio S. Nepomuceno. Através de uma ação do Plano Sena Bosque, foi reconhecida a redução de mais de 300 dias de pena, fruto de atividades, estudos, produção literária e do esforço de ressocialização construído dentro do sistema prisional. Márcio vem mostrando, por meio da literatura, dos cursos e das ações educativas, que a ressocialização não é discurso vazio. É prática, é disciplina e é direito previsto em lei', diz um trecho da legenda.

O perfil também agradeceu o apoio da Academia Brasileira de Letras do Cárcere (ABLC). Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça Marcinho VP, a mulher dele, Marcia Gama Nepomuceno, o filho dele, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, e outras nove pessoas pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A denúncia é resultado de uma investigação que aponta a existência de um esquema estruturado para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas em comunidades do Rio. De acordo com o MPRJ, o grupo operava um sistema de ‘branqueamento’ de dinheiro com divisão de funções. Mesmo preso há mais de 20 anos, Marcinho VP é apontado como líder do esquema, mantendo influência sobre a facção Comando Vermelho e coordenando decisões estratégicas e financeiras.

Aluno da UFF que esfaqueou colegas já havia apresentado comportamento agressivo Corpo de Felipe Marques Monteiro, baleado em operação na Vila Aliança em 2025, saiu da Lagoa, na Zona Sul, até o Cemitério da Penitência, no Caju' Minhas mais sentidas condolências nesse momento de dor e perda irreparável', disse o presidente da República aos diplomatas Ana Patrícia e Ibrahim Abdul Hak Neto Briga entre alunos de Cinema da UFF termina com estudantes esfaqueados Fonte de alegria, um anjo que Deus me deu', diz diplomata pai de jovem morta em atropelamento Que pena! Ainda não é possivel realizar a entrega do jornal O Dia em seu endereço.

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