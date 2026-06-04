Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis em São Paulo

A Marcha para Jesus, organizada pela Igreja Renascer em Cristo, reúne milhares de fiéis em São Paulo. O evento inclui apresentações de principais nomes da música gospel brasileira e participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior.

A Marcha para Jesus, organizada pela Igreja Renascer em Cristo, reúne milhares de fiéis em São Paulo . O evento, que chega à sua 34ª edição, terá concentração na Estação Luz do Metrô e seguirá em caminhada até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da capital.

A programação inclui apresentações de principais nomes da música gospel brasileira e participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior. A previsão para o dia do evento indica temperaturas amenas e não há expectativa de chuva significativa. Motoristas devem ficar atentos às interdições temporárias ao longo do trajeto da caminhada. A Marcha para Jesus será realizada no dia 4 de junho de 2026, quinta-feira, feriado de Corpus Christi.

Segundo a organização, a programação ocorrerá das 10h às 22h. A concentração dos participantes será na Estação Luz do Metrô, no centro de São Paulo. O percurso seguirá até a Praça Heróis da FEB. A saída oficial da caminhada está marcada para as 10h.

Além disso, a programação também prevê participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior, além de momentos de oração ao longo do evento. A Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis todos os anos e é uma das principais manifestações religiosas da cidade de São Paulo. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados em participar. A previsão para o dia do evento indica temperaturas amenas e não há expectativa de chuva significativa.

Motoristas devem ficar atentos às interdições temporárias ao longo do trajeto da caminhada. Além disso, a programação também prevê participações de líderes religiosos do Brasil e do exterior, além de momentos de oração ao longo do evento. A Marcha para Jesus é um evento importante para a comunidade religiosa de São Paulo e é uma oportunidade para os fiéis se reunirem e celebrarem sua fé





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