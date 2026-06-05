Marcha para Jesus reúne mais de 26 mil caravanas em São Paulo

A Marcha para Jesus, considerada a maior manifestação cristã do país, reuniu mais de 26 mil caravanas vindas de diversas regiões do Brasil. O evento visou promover a unidade e a solidariedade entre os cristãos de todo o país e foi uma oportunidade para os participantes expressar sua fé e se conectar com outros cristãos de todo o país.

A Marcha para Jesus, considerada a maior manifestação cristã do país, reuniu mais de 26 mil caravanas vindas de diversas regiões do Brasil. A marcha começou pela manhã e percorreu as ruas da capital paulista, reunindo pessoas de diferentes correntes ideológicas em torno da fé cristã.

Entre os participantes estavam o governador de São Paulo, Tarcísio, e o senador, que destacaram o impacto do evento para o estado, especialmente nos setores de comércio e turismo. O presidente Lula, em ligação telefônica com o apóstolo Estevam Hernandes, organizador da marcha, afirmou que evita participar de eventos religiosos em períodos eleitorais para não transmitir a impressão de uso político da fé.

Hernandes negou que o evento tenha viés político e destacou a importância de reunir pessoas de diferentes correntes ideológicas em torno da fé cristã. O evento terminou com cerca de dez horas de apresentações musicais gospel em palco montado na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. A Marcha para Jesus é um evento anual que visa promover a unidade e a solidariedade entre os cristãos de todo o país.

O evento é organizado pela Frente Parlamentar Evangélica e tem como objetivo principal promover a fé cristã e reunir pessoas de diferentes correntes ideológicas em torno da fé. A marcha é uma oportunidade para os participantes expressar sua fé e se conectar com outros cristãos de todo o país.

Além disso, o evento é uma plataforma para os líderes religiosos e políticos se reunirem e discutirem questões importantes que afetam a sociedade. O evento também é uma oportunidade para os participantes aprenderem sobre a fé cristã e sejam inspirados a viver de acordo com os princípios da religião.

A Marcha para Jesus é um evento que visa promover a unidade e a solidariedade entre os cristãos de todo o país e é uma oportunidade para os participantes expressar sua fé e se conectar com outros cristãos de todo o país





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