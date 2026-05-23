Marcha Para Jesus 19®: atrações, mudanças no traçáo e teme-tudo

A 19® edição da Marcha Para Jesus no Rio, uma das maiores celebrações religiosas do ano, promete durar mais de oito horas e contará com a presença de grandes artistas gospel do Brasil e da entretenimento gospel internacional. Entre os confirmados estão Artistas confirmados: Thalles Roberto, Maria Marçal, Get Worship, Midian Lima, Victin, Wilian Nascimento, Marcados Pagode Gospel, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotèrio, DJ Marcelo Araço, Waguinho, Vitoria Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.

A 19® edição da Marcha Para Jesus , um dos eventos mais aguardados do ano no Rio, acontecerá este sábado a partir das 14h no Centro.

A concentração será na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, e a partir daí a marcha seguirá até a Praça da Apoteose, onde atrações da música gospel farão seus shows em louvor e adoração durante mais de oito horas. O evento tem como tema “O Poder da Decisão” e é realizado desde 1998, tendo sido reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado em 2023.

Entre os artistas confirmados para a edição deste ano estão nomes como Thalles Roberto, Maria Marçal, Get Worship, Midian Lima, Victin, Wilian Nascimento, Marcados Pagode Gospel, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotèrio, DJ Marcelo Araço, Waguinho, Vitoria Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne. A prefeitura do Rio montou uma operação especial para a realização da 19® Marcha Para Jesus, onde agentes públicos de sete órgãos e secretarias atuarão na região para garantir a ordem pública, o transporte, a fiscalização do trânsito e a limpeza.

A expectativa do município é de que cerca de 300 mil pessoas passem pelo evento, sendo 40 mil somente no Sambódromo. A recomendação é de que os fiéis optem preferencialmente pelo transporte público para chegar ao local, pois a partir da noite de sexta-feira serão tomadas várias alterações no trânsito na rua.

As áreas a serem afetadas pelas alterações no trânsito são: Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, no contrafluxo, entre a Rua Uruguaiana e a Praça da República, para montagem dos trios elétricos e deslocamento da Marcha; Avenida Presidentá Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre a Rua Carmo Neto e a Rua Uruguaiana; Praça da República, pista sentido Central do Brasil, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas; Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e três de Mércada, e a Avenida Marquæs de Sapucaí; Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquæs de Sapucaí; Rua Comandante Maurity, em toda sua extensção; Proibição de estacionamento na Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas; Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá; Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas, sentido da Rua Afonso Cavalcante para Avenida Presidente Vargas.

Todas essas informações são de importante conhecimento para a população que espera participar do evento





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