Marcelo Vorcaro, ex-CEO do Banco Master, está preso após 40 dias de negociação sobre sua delação premiada, após uma escalada de privações, incluindo uma ‘sala de Estado-maior’, com a Polícia Federal. A PF investiga Vorcaro por apropriação ilícita, fraude e interferência em órgãos reguladores, atribuindo-lhe o superfaturamento de carteiras de crédito.
O ex-CEO do banco Master, Marcelo Vorcaro , está atualmente preso por determinação da Polícia Federal em sua Superintendência, após 40 dias de negociação com a força-tarefa sobre sua delação premiada .
Vorcaro foi transferido para uma cela comum após uma escala de privações, incluindo uma “sala de Estado-maior” semelhante à utilizada para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, por um período de quarenta dias. A PF investiga Vorcaro por suspeitas de um esquema bilionário de fraude financeira, corrupção e interferência em órgãos reguladores, atribuindo-lhe a prática de inflacionar carteiras de crédito para manipular o desempenho do Master. O caso já é relator no Supremo Tribunal Federal. ellenér
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