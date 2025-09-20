Marcelo Faria Revela Experiência com Herpes Zóster e Apoia Inclusão da Vacina no SUS

O ator Marcelo Faria compartilha seu relato sobre o herpes zóster e incentiva a participação na consulta pública sobre a vacinação no SUS. A notícia também aborda outros eventos relevantes.

Nesta sexta-feira, 19 de janeiro, o ator Marcelo Faria compartilhou em suas redes sociais um relato pessoal sobre sua experiência com o herpes zóster , uma infecção viral dolorosa causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo responsável pela catapora. Em um vídeo, Faria encorajou seus seguidores, especialmente aqueles que também enfrentaram a doença, a participarem de uma consulta pública .

O objetivo principal é a avaliação da possibilidade de inclusão da vacina contra o herpes zóster no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo assim o acesso gratuito à imunização para um maior número de pessoas. O ator, conhecido por seus diversos trabalhos na televisão e no cinema, descreveu a experiência como inesperada e marcante, destacando a intensidade da dor e o impacto significativo da doença em sua vida. A iniciativa de Faria visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do tratamento, além de promover a participação ativa dos cidadãos na definição das políticas públicas de saúde. A consulta pública representa um espaço democrático, aberto a todos, onde a sociedade pode expressar suas opiniões e compartilhar suas vivências, contribuindo para a formulação de decisões que beneficiem a coletividade.\O ator, com 53 anos, guiou seus seguidores pelo processo de participação na consulta pública, explicando como cada indivíduo pode contribuir com sua experiência e opinião. Ele enfatizou que, atualmente, a análise em andamento foca na possibilidade de oferecer a vacina no SUS para pessoas com mais de 80 anos e adultos com o sistema imunológico comprometido. Faria relatou que, em seu caso, a doença se manifestou logo após completar 50 anos, acompanhada de uma dor intensa. Essa experiência pessoal o levou a compreender a fundo o impacto que o herpes zóster pode ter na vida das pessoas. Ele ressaltou que muitas outras pessoas podem estar em risco e que a conscientização e a prevenção são fundamentais. A fala de Marcelo Faria serve como um alerta para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, além de reforçar a necessidade de políticas públicas que garantam o acesso à vacinação para todos os que necessitam. A iniciativa do ator demonstra seu compromisso com a saúde pública e sua preocupação com o bem-estar da população, incentivando a participação cidadã na construção de um sistema de saúde mais eficiente e abrangente.\Além do relato de Marcelo Faria, a notícia também aborda outros acontecimentos relevantes. Marcos Palmeira celebrou os 18 anos de sua filha, Amora Mautner, com uma animada dança de forró, demonstrando a alegria e o amor pela filha. A matéria também apresenta informações sobre André Luiz Miranda, o ator que interpretou Tiziu em 'Terra Nostra', mostrando sua transformação física e seus novos projetos. Outras notícias incluem a vitória de Caio Bonfim na marcha atlética 20km em Tóquio, a operação policial na Cidade de Deus com a condução do dançarino Gugu Hawaiano à delegacia, o incêndio em uma loja na Freguesia que se estende por mais de 12 horas, o debate na Alerj sobre a reestruturação da Polícia Civil e a fala de Giovanna Lancellotti sobre uma cena de abuso em 'Dona de Mim'. A notícia ainda relata uma manifestação que interditou a BR-101 em São Gonçalo, com barricadas em chamas e correria, mostrando a diversidade de eventos que ocorrem no cenário nacional. A combinação dessas informações demonstra a abrangência e a relevância da cobertura jornalística, abordando tanto questões de saúde e bem-estar quanto eventos de interesse público e manifestações sociais





