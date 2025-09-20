Marcelo Faria Compartilha Luta Contra Herpes-Zóster e Pede Apoio Para Vacinação no SUS

O ator Marcelo Faria, de 53 anos, revela sua experiência com herpes-zóster e incentiva participação em consulta pública para inclusão da vacina no SUS.

Rio de Janeiro - O ator Marcelo Faria , aos 53 anos, compartilhou um vídeo comovente para relembrar o diagnóstico de herpes-zóster , uma condição cutânea debilitante desencadeada pelo Vírus Varicela-Zoster (VVZ), o mesmo agente que causa a catapora. Em sua mensagem, o ator expressou a importância de conscientizar a população e mobilizar esforços para a disponibilização da vacina contra a doença no Sistema Único de Saúde ( SUS ).

A iniciativa de Marcelo Faria visa impulsionar a participação popular em uma consulta pública crucial, que avalia a possibilidade de incluir a vacinação no SUS, beneficiando inicialmente idosos com mais de 80 anos e adultos com o sistema imunológico comprometido. \No vídeo, o ator relatou vividamente sua experiência pessoal com o herpes-zóster, descrevendo a intensidade da dor e o impacto significativo na sua qualidade de vida. 'Vim compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na pele. Eu tive o herpes-zóster. Foi inesperado. Foi doloroso e me marcou bastante. Nesse momento está aberta uma consulta pública para avaliar a possibilidade da incorporação da vacina contra o herpes-zóster no sistema único de saúde. Consulta pública é um espaço aberto para qualquer pessoa participar, dar sua opinião e contar a sua experiência', declarou Marcelo Faria. Ele enfatizou a importância de participar da consulta pública para que mais pessoas possam ter acesso à vacina, ressaltando que a doença pode afetar pessoas de diversas idades e condições de saúde. A fala do ator demonstra a preocupação com a saúde pública e o desejo de que a vacina seja acessível a todos que necessitam, especialmente diante da crescente prevalência da doença em determinados grupos. \Marcelo Faria explicou detalhadamente o processo em andamento e a relevância da consulta pública, mencionando a avaliação da possibilidade de oferecer a vacina no SUS para grupos de risco específicos. 'A análise em andamento é sobre a possibilidade da vacina ser oferecida no SUS para pessoas com mais de 80 anos e para adultos imunocomprometidos. No meu caso, eu tive logo ao completar 50 anos de idade. Foi uma dor intensa. Eu descobri na prática mesmo como que essa doença pode impactar na nossa vida. E muita gente por aí também pode estar correndo esse risco', explicou o ator. A mensagem do ator serve como um alerta sobre a gravidade do herpes-zóster e a necessidade de medidas preventivas eficazes. Ele ressaltou que a doença pode surgir em diferentes faixas etárias e afetar a rotina diária, com impactos significativos na qualidade de vida. A iniciativa de Marcelo Faria destaca a importância da conscientização, da educação e da mobilização da sociedade para garantir que a vacina contra o herpes-zóster seja disponibilizada para todos que dela necessitam, reforçando a importância da saúde pública e do acesso universal à saúde





