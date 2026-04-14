Marcello Novaes Mostra Rotina Tranquila em Sítio na Região Serrana do Rio

O ator Marcello Novaes, em meio à reprise de 'Avenida Brasil', compartilha sua rotina em um sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Solteiro, aos 63 anos, ele prioriza a tranquilidade e a conexão com a natureza, longe dos holofotes. A matéria aborda também outras notícias importantes.

Em meio à reprise de Avenida Brasil , Marcello Novaes tem compartilhado com seus seguidores nas redes sociais um vislumbre de sua vida atual, vivendo em isolamento em seu sítio em Teresópolis , na charmosa Região Serrana do Rio de Janeiro. Aos 63 anos, o ator, solteiro, escolheu este refúgio para desfrutar da tranquilidade longe dos holofotes quando não está envolvido em projetos profissionais. Seu último trabalho em novelas foi em Dona de Mim, no ano passado, mostrando que a vida no campo e a rotina mais calma são suas prioridades no momento. Além de uma casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, Marcello prefere a serenidade do campo, onde a natureza exuberante e a privacidade são seus maiores tesouros. Para se ter uma ideia da magnitude do isolamento, a residência mais próxima está a aproximadamente 800 metros de distância de seu sítio . Lá, Marcello se dedica a cuidar de seus animais de estimação, como cães e cavalos, cultiva sua própria horta e se entrega a trabalhos manuais em uma oficina que montou com carinho. Sua rotina inclui também atividades físicas em uma academia de ginástica instalada em sua propriedade. O sítio ainda oferece uma piscina natural, um verdadeiro oásis para os dias de calor. A relação de Marcello com o sítio é de longa data, pois ele frequenta o local desde sua infância, guardando memórias preciosas e construindo um vínculo emocional forte com a propriedade.

O sítio de Marcello Novaes é um ponto de encontro para seus familiares e amigos. Seus dois filhos, Diogo Novaes, com 30 anos, e Pedro Novaes, com 29 anos, são presenças constantes no local, desfrutando da companhia do pai e da atmosfera acolhedora do sítio. O ator está solteiro há um ano, após o término de seu relacionamento com a influenciadora Saory Cardoso. Sua vida amorosa tem sido discreta, mas a prioridade de Marcello tem sido o bem-estar e a busca por uma vida mais simples e conectada com a natureza. A tranquilidade do campo e a proximidade da família o ajudam a manter o equilíbrio e a aproveitar cada momento. A reportagem, ao acompanhar a vida de Marcello, nos permite refletir sobre a importância de encontrar um refúgio pessoal e construir um estilo de vida que priorize a saúde mental e o contato com a natureza.

Além da vida de Marcello Novaes, a matéria aborda outras notícias relevantes. Um estudo aponta que a taxação de super-ricos na América Latina poderia gerar uma arrecadação de 120 bilhões de reais por ano, o que poderia ser utilizado para reduzir a desigualdade social. Um relatório do INSS revela falhas nos sistemas que prejudicaram a redução de filas e causaram prejuízos financeiros. A influenciadora Thaynara OG convidou o cantor Gustavo Mioto, seu ex-namorado, para uma apresentação em um evento, demonstrando a importância de manter boas relações, mesmo após o fim de um relacionamento. O governo ampliou o orçamento do programa Gás do Povo, com um impacto estimado em 300 milhões de reais. O jogador Pedro foi homenageado após se tornar o artilheiro do Flamengo no século XXI. Dados indicam que 47 milhões de pessoas físicas têm 8,1 bilhões de reais a receber, e 5 milhões de empresas têm 2,4 bilhões de reais a receber. Por fim, o Irã ordenou a punição de uma jogadora que aceitou uma oferta de asilo na Austrália, mas voltou atrás, mostrando as tensões políticas e sociais no esporte.





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