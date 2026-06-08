Marcas de alto padrão cruzam Rio e São Paulo em plena explosão do Brazilcore

Gastronomia de luxo avança entre Rio e São Paulo: Adega Santiago, Baleia's Rooftop, Truffe du Jour, Corrientes 348 e Pobre Juan abrem filiais nos dois estados, trazendo menus sofisticados e vistas icônicas para o público carioca e paulista.

O Brasil está vivendo um verdadeiro boom do Brazilcore , e as marcas gastronômicas mais reconhecidas do país estão aproveitando a oportunidade para ampliar sua presença entre Rio de Janeiro e São Paulo .

O que antes se limitava a uma relação pontual entre os dois centros se transformou numa sinergia constante, com restaurantes, bares e lojas de sobremesas que abriram filiais em ambos os estados, sem medo de perder a identidade que os tornou famosos. Essa expansão reflete não só a crescente demanda do consumidor carioca por experiências culinárias sofisticadas, mas também o desejo dos empresários de levar o DNA cosmopolita de São Paulo a novos públicos, adaptando cardápios, ambientes e estratégias de marketing ao estilo de vida vibrante da cidade maravilhosa.

A seguir, apresentamos seis estabelecimentos que, com endereços em São Paulo e no Rio, demonstram como a conexão gastronômica entre as duas metrópoles está mais forte do que nunca. Um dos casos de sucesso mais emblemáticos é o Adega Santiago, que surgiu na Rua Sampaio Vidal, no coração do Jardim Paulistano, e hoje conta com quatro unidades - três em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, inaugurada em 2018 na Av. Infante Dom Henrique, no bairro da Glória.

O restaurante traz ao público carioca a tradição das adegas ibéricas, com um cardápio repleto de pratos clássicos de Portugal e Espanha. Entre os destaques estão as Ostras Frescas de Santa Catarina (R$ 73), o Carpaccio de Polvo (R$ 154), o Carpaccio de Anchova Negra Defumada (R$ 79) e o Polvo à Lagareiro (R$ 204).

A casa ainda oferece tapas como Croquetes de Pato e Alheira (R$ 76), além de queijos e embutidos premium, como o Queijo Manchego (R$ 97) e o Jamón 100% Pata Negra 36 meses (R$ 133). A localização da unidade carioca, com vista para a Baía de Guanabara, reforça o compromisso da marca em criar ambientes que combinam sofisticação e conexão com a paisagem local.

Outro nome que atravessou a ponte aérea com grande repercussão é o Baleia's Rooftop, originalmente fundado em 1987 na Vila Olímpia, São Paulo. Conhecido por seu ambiente descontraído e vistas panorâmicas, o estabelecimento ampliou suas operações para o Rio de Janeiro, ocupando um espaço privilegiado na Av. Infante Dom Henrique, no bairro da Glória.

O cardápio do Baleia's Rio destaca frutos do mar de alta qualidade, como o Tartar de Atum (R$ 74) servido com pipoca de quinoa e mel trufado, e a Salsa de Lagosta (R$ 149) acompanhada de torradas caseiras. A proposta da casa é misturar o espírito descolado de São Paulo com a energia contagiante do Rio, oferecendo aos clientes uma experiência que valoriza tanto o sabor quanto o cenário urbano.

A inovação também chega dos doces, com a Truffe du Jour, uma marca que produz trufas artesanais na própria fazenda de cacau no Sul da Bahia. Em 2023, a empresa inaugurou sua primeira loja no Rio de Janeiro, situada na Av. Afrânio de Melo Franco, no Leblon, ao lado da unidade paulistana na Rua Haddock Lobo, nos Jardins.

As trufas são oferecidas em uma caixa com seis unidades, apresentando sabores como Branco, Ao Leite, Croquant, Champagne, Noir e 70% (preço R$ 90). Cada lote é confeccionado com ingredientes selecionados, garantindo frescor e qualidade que atraem os amantes de confeitaria fina em ambas as cidades. A carne premium também ocupa lugar de destaque na lista de expansão inter-estadual.

O Corrientes 348, inspirado na culinária argentina, celebra seu 29º aniversário em 2026 e já conta com duas filiais, uma na Vila Olímpia, São Paulo, e outra na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O menu traz cortes excepcionais, como o Especial 348 (R$ 268), retirado da parte mais nobre do vazio, entre a costela e a fraldinha, acompanhado do Papatasso Provenzal (R$ 77), batatas fritas ao murro com alho e salsinha.

A combinação de ambiente acolhedor, serviço impecável e produtos de altíssima qualidade conquistou fidelidade tanto de paulistas quanto de cariocas. Por fim, o Pobre Juan, referência em parrilla argentina, completou recentemente sua segunda unidade no Rio, instalada em Ipanema, num casarão histórico de três andares.

O restaurante, que chegou à capital paulista em 2012, destaca-se pelas Mini Empanadas (R$ 68) nos sabores carne com tempero portenho e queijo muçarela, além de cortes como o Bife de Ancho e opções de vinhos importados que harmonizam perfeitamente com a proposta gastronômica. A presença de casas como estas demonstra que a relação entre Rio e São Paulo evoluiu de simples trocas comerciais para uma verdadeira integração de cultura alimentar, impulsionada pela criatividade dos empresários e pelo apetite dos consumidores por experiências únicas





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