Marca que cultiva grãos selecionados no Sul de Minas Gerais lança microlote Surrealismos em homenagem ao centenário do Surrealismo

O microlote Surrealismos é uma edição limitada lançada pela marca que cultiva grãos selecionados em fazendas localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais. A mostra revisita o legado do movimento vanguardista com cerca de 100 obras de 60 artistas europeus, latino-americanos, norte-americanos e caribenhos, incluindo Pablo Picasso, Joan Miró, Tarsila do Amaral e Tunga.

Celebrado amanhã, 24 de maio, a data marca o início da colheita do grão no Brasil com curadoria de Max Perlingeiro e Tadeu Chiarelli . A mostra revisita o legado do movimento vanguardista por meio de cerca de 100 obras de 60 artistas europeus, latino-americanos, norte-americanos e caribenhos, entre eles Pablo Picasso, Joan Miró, Tarsila do Amaral e Tunga. marca que cultiva grãos selecionados em fazendas localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais — lança o microlote Surrealismos .

Disponível desde 16 de maio, a edição limitada celebra a inauguração da nova sede e presta homenagem ao centenário do movimento surrealista





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