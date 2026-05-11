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Marca Brasil: Brasil é avaliado de forma moderada, mas há um gap entre as percepções

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Marca Brasil: Brasil é avaliado de forma moderada, mas há um gap entre as percepções
Marca BrasilReputação Do BrasilParadoxo Da Amazônia
📆5/11/2026 8:19 PM
📰CNNBrasil
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De acordo com os dados, os atributos mais fortes da marca brasileira são a notoriedade, qualidade de produtos e riqueza cultural. No entanto, os setores como agronegócio e turismo são identificados como as áreas que mais contribuem para a construção da imagem nacional. Além disso, pesquisas revelam paradoxos regionais, mostrando uma inferioridade na notoriedade externa entre o Nordeste e a Amazônia.

A pesquisa Marca Brasil , conduzida pela consultoria OnStrategy e exclusiva na CNN Brasil no dia 11 de março, revelou que a reputação do Brasil é avaliada de forma moderada tanto internamente quanto externamente.

Com uma nota de 6,94 pela população nacional e 6,34 pelos estrangeiros, é a pesquisa mais abrangente sobre a reputação do país já realizada. Foram entrevistados 192.400 cidadãos brasileiros e 278.200 indivíduos estrangeiros de forma online, entre outubro de 2025 e março de 2026. O levantamento indica que, apesar dos ativos sólidos em setores como turismo e agricultura, o Brasil enfrenta dificuldades para transformar sua relevância em uma narrativa internacional eficaz

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