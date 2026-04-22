Marc Giró estreia na La Secta com Estopa e reflexões sobre a atualidade espanhola

O apresentador Marc Giró estreou seu novo programa na Atresmedia mantendo seu estilo único, recebendo convidados como Estopa, Jordi Évole e Eduardo Casanova em uma noite marcada pelo humor e por debates sociais.

Marc Giró fez uma entrada triunfal no programa Cara al show, surgindo montado em um cavalo e exibindo seu habitual sorriso carismático e atitude irreverente. Logo no início, dentro do elevador, o apresentador revelou os convidados da noite: a dupla Estopa , Jordi Évole, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos e a cantora Chiara Oliver.

Com uma pitada de ironia sobre a sua nova casa televisiva, a La Secta, Giró também deu espaço para uma manifestação social contundente, trazendo um convidado que usava uma camisa reivindicativa sobre a grave crise habitacional enfrentada pelos jovens na Espanha. O programa manteve um formato seguro e conservador, sem grandes arriscadas experimentações, garantindo um ambiente confortável durante sua quase duas horas de exibição, incluindo os intervalos comerciais. Após surgir por trás de uma cortina verde, Marc Giró iniciou seu monólogo comentando a sua recente transferência para a Atresmedia. Ele abordou as mensagens recebidas nas redes sociais, que ecoavam as mesmas palavras que Pedro Sánchez lhe dirigiu durante uma entrevista concedida a Jordi Évole. Respondendo aos fãs que pedem insistentemente para que ele não mude seu estilo, Giró protagonizou um dos momentos mais icônicos da noite ao dublar e dançar de forma vedetesca o sucesso No cambié, de Tamara. O apresentador ainda incluiu uma participação surpresa de Leonardo Dantés, um toque que agradou ao público mais intelectualizado. Um dos pontos altos do programa foi a sua reflexão sobre o perfil do prefacha, aquele indivíduo que consome pão de fermentação natural e demonstra um descontentamento antipolítico disfarçado de sofisticação cultural. A entrevista com os irmãos David e Jose Muñoz, da banda Estopa, foi um dos momentos mais memoráveis e genuínos da atração. Os músicos provaram, mais uma vez, por que são uma das figuras mais queridas do país. David compartilhou histórias hilárias sobre sua decisão de cursar História aos 50 anos, enfrentando a pressão irônica de seus colegas de sala, mais jovens, que o apelidaram carinhosamente de Matusalém, e até as cobranças bem-humoradas de sua mãe sobre suas escolhas profissionais. Por outro lado, Jose revelou seu interesse por cursos de culinária e seu fascínio por equipamentos de cozinha. A conversa fluiu de forma leve e natural, reafirmando a conexão que os irmãos possuem com o público espanhol em geral. Na reta final, Jordi Évole e Eduardo Casanova subiram ao palco para promover o documentário Sidosa. Apesar da energia frenética de Casanova, a presença balsâmica de Évole garantiu que o debate sobre temas sensíveis, como o VIH e a discriminação, fosse conduzido com o equilíbrio necessário. Eles misturaram relatos sobre viagens e experiências culturais exóticas com o humor característico da dupla. Por fim, Yolanda Ramos, a fiel parceira de Giró, trouxe um discurso um tanto caótico, mas que encerrou a noite com uma declaração cômica sobre fidelidade contratual. O programa terminou com uma performance musical emocionante de Chiara Oliver, mostrando que, embora o formato tenha mantido a essência de sempre, ainda há espaço para momentos de beleza e novidade





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