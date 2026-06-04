Maratona do Rio busca reconhecimento internacional com premiação recorde e novo percurso

A Maratona do Rio, maior festival de corridas da América Latina, espera atrair 67 mil participantes em 2026 com prêmio recorde de US$ 270 mil e novo percurso mais rápido, visando entrar no seleto grupo das World Marathon Majors.

A Maratona do Rio, maior festival de corridas da América Latina, está determinada a conquistar um lugar no cenário global da modalidade. Com uma premiação recorde de US$ 270 mil e um novo percurso mais rápido, a edição de 2026 promete atrair 67 mil participantes, um salto significativo em relação aos 60 mil do ano anterior.

A prova recebeu o selo Elite Label da World Athletics e, pela primeira vez, contará com a presença de olheiros da World Marathon Majors (WMM), grupo que reúne as maratonas mais prestigiadas do mundo como Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Sydney. A expectativa é que, a médio prazo, a Maratona do Rio possa iniciar o processo de candidatura para integrar esse seleto clube.

O evento se estende por quatro dias, começando na quinta-feira com a prova de 5 km no Aterro do Flamengo, seguida pela de 10 km na sexta, a meia maratona no sábado com largada no Leblon, e a maratona completa no domingo, partindo da Praia da Reserva e percorrendo toda a orla carioca. A meia maratona continua sendo a mais disputada, com 25.555 inscritos.

Já a maratona de 42 km, que retornou ao percurso clássico, viu suas inscrições saltarem de 12.595 em 2025 para 17.708 este ano. A capacidade máxima para esse percurso é de 40 mil corredores, uma meta importante para quem almeja o status de major. Para tornar a prova mais rápida e atrair corredores de elite, a organização alterou o trajeto e investiu em tecnologia, como um telão de LED suspenso por um drone para a contagem regressiva.

A presença de atletas de alto nível é fundamental. No masculino, destacam-se o etíope Tsegaye Getachew Tadese, com recorde pessoal de 2h04min18s, além de Dejene Megersa Muleta (2h05min42s), Victor Kipchirchir (2h05min43s) e Douglas Kimeli Kiprugut (2h06min40s). Todos têm tempos inferiores ao recorde da maratona em solo brasileiro, que pertence a Eliud Kipchoge (2h08min44) da Olimpíada do Rio em 2016.

No feminino, Azmere Abrha Gdey lidera com 2h18min33, seguida por Gadise Mulu Demissie (2h20min59s), Catherine Cherotich (2h21min40s) e Affera Godfay Berha (2h21min50s). Essas marcas também superam os melhores tempos obtidos no país. Apesar das ambições, não há ainda um processo de certificação em andamento junto à WMM, que atualmente avalia Cape Town e Xangai. A Maratona de Sydney, por exemplo, tornou-se candidata em 2022 e foi incluída oficialmente em 2024.

Para o Rio, o caminho passa por aumentar o número de participantes, melhorar a estrutura e atrair ainda mais a elite mundial. A edição de 2026 representa um passo importante nessa jornada, com recorde de premiação e um percurso pensado para tempos mais rápidos. A expectativa é que, nos próximos anos, a Maratona do Rio possa se consolidar como uma das grandes provas do calendário internacional, levando o nome da cidade e do país para o mundo





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