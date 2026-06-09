Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Maracanazo de 1950: o drama que mudou a história do futebol brasileiro

Esportes News

Maracanazo de 1950: o drama que mudou a história do futebol brasileiro
Copa Do Mundo 1950MaracanazoBrasil
📆6/9/2026 10:08 PM
📰Lance!
149 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 51%

A Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil, ficou marcada pela surpreendente vitória da Uruguai sobre a seleção anfitriã. Em um Maracanã lotado, o Brasil precisava apenas de um empate, mas acabou derrotado por 2 a 1, evento que ficou conhecido como Maracanazo. O torneio, com formato incomum e menos equipes devido a restrições pós‑guerra, também trouxe histórias como a zebra dos Estados Unidos sobre a Inglaterra e a eliminação precoce da Itália.

Em 1950, o Brasil recebeu a Copa do Mundo de futebol em meio a um clima de otimismo e reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.

O país, ainda marcado pelas dificuldades econômicas e pela necessidade de afirmar sua presença internacional, decidiu investir na construção do Estádio do Maracanã, que se tornou, na época, o maior monumento de concreto dedicado ao esporte. Esse gesto de grandiosidade simbolizava a ambição nacional de transformar o futebol em um agente de integração social e demonstrar a capacidade de organização do recém‑recriado Brasil.

A competição, porém, contou com apenas treze seleções, pois várias nações - entre elas Alemanha, Japão, Índia, Escócia e Turquia - foram impedidas de participar por restrições políticas, burocráticas ou financeiras, enquanto a Inglaterra reapareceu após décadas de isolamento esportivo. A FIFA aceitou, a pedido dos organizadores brasileiros, um formato de fase final incomum: os quatro primeiros colocados dos grupos disputariam um quadrangular em pontos corridos, ao invés do tradicional mata‑mata, estratégia que prometia mais jogos e maior arrecadação de público.

A Seleção Brasileira, comandada pelos técnicos Flávio Costa e com figuras como Ademir de Menezes, Zizinho e Jair da Rosa Pinto, revelou um futebol ofensivo, vistoso e extremamente dominante nas primeiras partidas da fase final. Gols abundantes contra Suécia e Espanha consolidaram a ideia de que o Brasil era o grande favorito ao título, gerando uma atmosfera de festa nas ruas e nos estádios.

No entanto, a partida decisiva contra a vizinha Uruguai, disputada no Maracanã lotado por cerca de duzentas mil pessoas, mudou o rumo da história. Preciso apenas de um empate para garantir o campeonato, o Brasil abriu o placar, mas a equipe celeste, liderada por Obdulio Varela, reagiu com determinação tática e física, virando o placar para 2 a 1 nos minutos finais.

A derrota, eternizada como o "Maracanazo", calou o estádio e trouxe à tona uma profunda sensação de choque e incompreensão no país anfitrião, marcando um dos momentos mais dramáticos e simbólicos do futebol mundial. Além do confronto entre Brasil e Uruguai, a fase de grupos revelou outras histórias marcantes. O grupo composto por Iugoslávia, Suíça, México e Estados Unidos assistiu à surpreendente vitória da seleção americana sobre a Inglaterra, considerada uma das maiores zebras da história das Copas.

Na Europa, a Suécia demonstrou força coletiva ao empatar com o Paraguai e derrubar a Itália, que ainda se recuperava da tragédia aérea de Superga. O Uruguai, que enfrentou apenas a frágil Bolívia, aproveitou a goleada para assegurar sua vaga na fase decisiva, onde, apesar das dificuldades, manteve firme a esperança de um triunfo inesperado.

Ao final, o torneio de 1950 ficou marcado não apenas pela vitória inesperada dos uruguaios, mas também pelas lições sobre a imprevisibilidade do esporte, o peso da expectativa popular e a capacidade do futebol de transformar nações, elevando histórias de superação e paixão que permanecem vivas até os dias de hoje

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Copa Do Mundo 1950 Maracanazo Brasil Uruguai Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jogadores do Marrocos projetam estreia contra o Brasil na Copa: 'É certo'Jogadores do Marrocos projetam estreia contra o Brasil na Copa: 'É certo'A uma semana da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, jogadores de Marrocos demonstraram confiança para o confronto
Read more »

Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso |Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso |Amistoso foi disputado em Nova Jersey
Read more »

Corte de Wesley redefine lateral-direita do Brasil na CopaCorte de Wesley redefine lateral-direita do Brasil na CopaCom a saída de Wesley e a decisão de Ancelotti de não convocar outro lateral, Brasil terá Danilo ou Ibañez, ambos zagueiros, na posição. A função exige menos subidas e mais participação na construção, com foco na segurança defensiva e no passe. Wesley, primeiro cortado às vésperas de uma Copa desde 2006, lamentou nas redes sociais.
Read more »

O que os amistosos revelam sobre o Brasil e seus adversários na Copa do MundoO que os amistosos revelam sobre o Brasil e seus adversários na Copa do MundoRivais do Brasil fecham preparação em alta, com Marrocos invicto há 29 jogos e França derrotada antes da estreia no Mundial
Read more »



Render Time: 2026-06-10 01:09:24