Maracanã e 30e firmam parceria para impulsionar mega shows a partir de 2027

A 30e, empresa líder em entretenimento ao vivo no Brasil, fechou acordo exclusivo com o Maracanã, através do consórcio Fla-Flu, para expandir a realização de grandes shows musicais no Rio de Janeiro a partir de 2027. A parceria visa diversificar a programação do estádio, consolidando-o como um importante centro de entretenimento do país, além do futebol.

A 30e, gigante do entretenimento ao vivo no Brasil, selou um acordo exclusivo com o Maracanã , operado pelo consórcio Fla-Flu, visando expandir a realização de megaeventos musicais na cidade do Rio de Janeiro.

Essa parceria estratégica, com início previsto para 2027, tem como objetivo principal diversificar o leque de eventos que o icônico estádio pode sediar, indo além das tradicionais partidas de futebol e estabelecendo um planejamento detalhado para otimizar a logística e a operação de grandes shows. O Maracanã, um dos maiores símbolos do esporte e do entretenimento brasileiro, busca com essa colaboração consolidar sua posição como um polo de relevância nacional para a realização de eventos de grande porte. A 30e, que já é responsável pela gestão da agenda de shows do Allianz Parque em São Paulo (que em breve passará a se chamar Arena Nubank) e da Arena da Baixada em Curitiba, vê no Maracanã uma oportunidade ímpar para ampliar seu portfólio e alcance. A iniciativa reforça o compromisso de ambos os lados em maximizar o potencial do estádio, transformando-o não apenas em um palco para o futebol, mas em um centro multifacetado de entretenimento. As conversas para a formalização deste contrato tiveram início em 2023, um período em que a 30e já demonstrava seu interesse no potencial do Maracanã, tendo inclusive promovido o memorável show de Paul McCartney no estádio. "Essa parceria nos permite um planejamento de longo prazo inédito na estruturação de turnês, buscando eficiência operacional para aumentar a viabilidade e a quantidade de shows no estádio por ano. Vamos estabelecer processos mais ágeis e qualitativos na operação de grandes eventos", declarou Pepeu Correa, CEO da 30e. A expectativa é que o acordo impulsionará a realização de mais mega shows na capital fluminense, além de identificar novas oportunidades no calendário de eventos, complementando a agenda esportiva. A 30e, empresa conhecida por organizar festivais renomados e trazer grandes artistas internacionais ao Brasil, já tem duas datas confirmadas no Maracanã para este ano: em 6 de junho, com o evento "O Maior Encontro do Samba", reunindo Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, e em 20 de dezembro, com a aguardada apresentação de Xuxa em seu espetáculo "O Último Voo da Nave". Essas apresentações preliminares servem como um prelúdio para a nova fase que o estádio irá inaugurar a partir de 2027. Embora a prioridade do calendário do Maracanã continue sendo o futebol, a ambição é clara: ampliar horizontes e criar oportunidades para sediar grandes espetáculos para públicos diversos. Nos últimos anos, o estádio viu outros locais, como o Engenhão (administrado pelo Botafogo), ganhar destaque na atração de mega shows, recebendo artistas como Taylor Swift e The Weeknd. Com este novo acordo, o Maracanã busca recuperar e fortalecer sua posição no mercado de entretenimento ao vivo. A 30e possui um histórico impressionante, com mais de 200 eventos realizados por ano, apresentando ao público brasileiro nomes como Paul McCartney, System of a Down, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Slipknot, Gorillaz, The Killers, Roger Waters e Bring Me The Horizon. A empresa também foi responsável pelas recentes turnês de artistas nacionais de peso, como Titãs, Jão e Gilberto Gil, demonstrando sua expertise e capacidade de gestão no setor. O consórcio Fla-Flu, por sua vez, assumiu a concessão do complexo do Maracanã em 2019 e, após vencer uma licitação em 2024, tornou-se responsável por todas as operações do estádio pelos próximos 20 anos, o que inclui a gestão da sua agenda de eventos não esportivos. Essa concessão de longo prazo garante a estabilidade e o investimento necessários para as transformações planejadas. O Maracanã também tem sido alvo de interesse de outras grandes ligas internacionais. Em fevereiro deste ano, a NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, anunciou que um de seus jogos será realizado no estádio carioca, com o Dallas Cowboys confirmados como equipe mandante. Essa notícia reforça a capacidade do Maracanã de sediar eventos de magnitude global, abrindo ainda mais portas para a diversificação de sua programação. A preparação do estádio para receber shows já tem sido uma realidade nos últimos anos, com obras realizadas para adaptar a infraestrutura para eventos musicais, mesmo antes da consolidação deste acordo com a 30e. Este acordo entre a 30e e o Maracanã representa um marco importante para o cenário do entretenimento ao vivo no Brasil, prometendo trazer uma nova era de mega shows e eventos para o Rio de Janeiro, consolidando o estádio como um destino de referência para artistas e fãs de todo o mundo. A colaboração entre o poder concedente e uma das maiores empresas do setor de entretenimento do país sinaliza um futuro promissor para a diversificação e o crescimento do mercado de eventos no Brasil





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