Maracanã anuncia construção de museu e restaurantes panorâmicos em projeto de transformação

Estádio do Maracanã investe em novo museu imersivo e restaurantes com vista para o campo para se consolidar como centro de entretenimento e turismo durante todo o ano, com previsão de inaugurações em 2026 e 2027.

O Maracanã , um dos estádios mais icônicos do mundo e um dos principais pontos turísticos do Brasil, está passando por uma grande transformação para se consolidar como um polo de entretenimento e turismo durante todo o ano.

O principal projeto anunciado é a construção de um novo museu dentro do próprio estádio, uma proposta que foi recentemente apresentada à diretoria. O espaço terá como foco celebrar a rica história do Maraca, reunindo homenagens a atletas, artistas e outras personalidades que marcaram época e ajudaram a construir a trajetória lendária do estádio. A ideia é criar um ambiente dedicado a essas figuras, ressaltando a importância das torcidas na construção da identidade do local.

Além disso, o museu promises oferecer experiências imersivas para que os visitantes sintam de perto a atmosfera única de estar dentro de campo. O complexo também incluirá uma área destinada a eventos e um espaço de jogos voltado especialmente ao público infantil e juvenil.

A expectativa da administração inicialmente era abrir o museu em 2027, mas há a possibilidade de antecipar a inauguração para maio de 2024, aproveitando a grande visibilidade proporcionada pela Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. Outra frente de investimento importante são os restaurantes panorâmicos, cuja construção já foi confirmada no quinto andar do setor leste do estádio, ambos com vista direta para o gramado.

Um desses espaços será um Sports Bar com capacidade para receber até 500 pessoas. O outro, ainda sem nome definido, terá foco em carnes e poderá acomodar cerca de 250 clientes. A previsão é que os dois empreendimentos sejam entregues ao público ainda em 2026, ampliando significativamente a oferta de serviços do Maracanã e criando novas experiências gastronômicas e de lazer para torcedores e turistas.

Esses investimentos reforçam uma tendência global observada em grandes arenas esportivas, que deixaram de ser apenas locais de jogos para se tornarem verdadeiros centros de entretenimento e convivência, operando com atividade intensa nos 365 dias do ano. Um exemplo próximo é o Allianz Parque, estádio do Palmeiras em São Paulo, que já conta com um restaurante panorâmico e funciona como um complexo multiúso.

Dessa forma, o Maracanã busca não apenas preservar seu legado, mas também se reinventar, ampliando sua presença no turismo carioca e oferecendo atrações permanentes para quem deseja conhecer de perto um dos templos do futebol mundial. A reestruturação visa garantir que o estádio continue sendo um是将点 dinâmico e economicamente viável muito além dos dias de jogos





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