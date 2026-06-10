Mapeamento das margens das rodovias federais: redução de 22,2% em exploração sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ONG Childhood Brasil divulgaram uma cartilha que mapeou as margens das rodovias federais, identificando riscos à exploração sexual de crianças e adolescentes. O índice indica uma queda de 22,2% em relação ao anterior, fruto do aprimoramento metodológico e do uso de georreferenciamento de precisão. Embora a presença explícita de vítimas tenha reduzido, a exploração de menores tornou-se mais complexa e fluida. O trabalho de inteligência e a repressão da PRF, através de operações específicas, contribuíram para a diminuição da vulnerabilidade e a redução de ocorrências.

A PRF e a ONG Childhood Brasil divulgaram uma cartilha que mapeou as margens das rodovias federais, identificando riscos à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O índice indica uma queda de 22,2% em relação ao anterior. Embora a presença explícita de vítimas tenha reduzido, a exploração de menores tornou-se mais complexa e fluida. O trabalho de inteligência e a repressão da PRF, através de operações específicas, contribuíram para a diminuição da vulnerabilidade e a redução de ocorrências





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