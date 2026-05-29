Mapa histórico associa Arca de Noé aos Montes Ararat

Um mapa produzido pelo cartógrafo italiano Urbano Monte no século XVI está novamente no centro das atenções por suas semelhanças com a Formação Durupinar, um sítio alvo de estudos relacionados ao relato bíblico de Gênesis 8:4.

Um mapa histórico produzido pelo cartógrafo italiano Urbano Monte no século XVI está novamente no centro das atenções. O mapa associa a Arca de Noé aos Montes Ararat , região investigada por pesquisadores até hoje.

A localização indicada no mapa coincide com a área da Formação Durupinar, um sítio alvo de estudos relacionados ao relato bíblico de Gênesis 8:4. De acordo com o relato, a arca parou nos Montes de Ararat após 150 dias de inundação. O Planisfério é composto por 60 folhas desenhadas à mão e é considerado um dos maiores mapas históricos já produzidos. O documento integra o acervo do Museu da Cidade de Istambul.

A nova atenção ao mapa ocorre em meio a descobertas recentes na Formação Durupinar, onde pesquisadores identificaram fragmentos de cerâmica datados de milhares de anos. Os materiais foram encontrados durante obras de construção de uma estrada nas proximidades do sítio, localizado perto da cidade de Malatya, na Turquia. Segundo o pesquisador, a datação preliminar dos materiais coincide, de forma geral, com o período tradicionalmente associado às narrativas sobre Noé e o grande dilúvio.

O local permanece objeto de pesquisas arqueológicas, geológicas e históricas voltadas à investigação de sua origem e de sua possível relevância para tradições religiosas antigas





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