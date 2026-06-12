Mantiqueira Brasil lança bebida proteica à base de clara de ovo e mira mercado de proteínas alternativas

A Mantiqueira Brasil, gigante da ovicultura, lançou a N.OVO, bebida proteica feita com clara de ovo hidrolisada, sem açúcar, lactose ou gordura. O produto visa atender consumidores que buscam alimentação saudável e rica em proteínas, em um mercado que deve crescer 7,7% ao ano até 2031.

A Mantiqueira Brasil , uma das maiores produtoras de ovos da América do Sul, está inovando para expandir seus negócios além do mercado tradicional de ovos in natura.

A empresa lançou uma bebida proteica feita com clara de ovo hidrolisada, chamada N.OVO, e pretende criar uma nova categoria de produtos voltados para consumidores que buscam alimentação saudável e rica em proteínas. Essa iniciativa marca a entrada da companhia em um segmento dominado atualmente por bebidas à base de leite e whey protein. A novidade chega em quatro sabores: morango, salada de frutas, torta de limão e baunilha com frutas vermelhas.

O produto não contém açúcar, lactose nem gordura saturada, conforme destaca a empresa. O mercado de bebidas proteicas no Brasil está em expansão, impulsionado pela busca dos consumidores por produtos funcionais e saudáveis. De acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o setor deve crescer de US$ 2,11 bilhões em 2026 para US$ 3,06 bilhões em 2031, com uma taxa média anual de crescimento de 7,7%.

A Mantiqueira aposta nessa tendência, oferecendo uma alternativa à base de ovo, que, segundo a empresa, tem vantagens como alta absorção pelo organismo, digestão mais rápida e ausência de lactose. O processo de hidrólise quebra as moléculas de proteína, facilitando a absorção, e o índice de aproveitamento ultrapassa 90%.

Além disso, o uso de canetas emagrecedoras, que reduzem o apetite, tem gerado maior procura por alimentos nutritivos e com alta saciedade, como ovos e bebidas proteicas. O consumo per capita de ovos no Brasil já se aproxima de 300 unidades por habitante ao ano. A produção da bebida N.OVO ocorre em Uberlândia (MG), onde a empresa possui uma fábrica de ovos líquidos, e depois segue para finalização no interior de São Paulo.

Inicialmente, a distribuição está concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná. Um diferencial logístico é que a bebida não precisa de refrigeração antes de aberta, facilitando a distribuição nacional. A Mantiqueira planeja ampliar o portfólio usando a clara de ovo hidrolisada como base para outros produtos tradicionalmente feitos com leite, como iogurtes e cream cheese.

A companhia não divulga os investimentos realizados, mas desde 2024 a JBS detém 50% do capital votante da Mantiqueira Brasil. Com esse lançamento, a empresa busca conquistar um novo nicho no mercado de proteínas alternativas, aproveitando a versatilidade e os benefícios nutricionais do ovo





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