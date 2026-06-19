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Mansão inspirada em palácio russo abriga família de Vinícius Júnior durante a Copa do Mundo

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Mansão inspirada em palácio russo abriga família de Vinícius Júnior durante a Copa do Mundo
Vinícius JúniorCopa Do MundoMansão
📆6/19/2026 3:17 AM
📰jornalextra
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Vinícius Júnior alugou uma mansão em Saddle River, Nova Jersey, inspirada no Palácio de Inverno de São Petersburgo, para acomodar sua família durante a Copa do Mundo. A propriedade, avaliada em até R$ 88 milhões, oferece 13 quartos, salão de baile de 204 m² e diversas comodidades de luxo. O aluguel pode custar mais de R$ 75 mil por dia.

A propriedade, localizada em Saddle River , Nova Jersey, é uma réplica inspirada no Palácio de Inverno de São Petersburgo, na Rússia, e serve de residência temporária para a família do jogador Vinícius Júnior durante a Copa do Mundo.

Construída no final dos anos 1990 pelo empresário russo Michael Tseytin, a mansão tem 13 quartos, sendo seis suítes, e acomoda até 36 pessoas. O salão de baile tem 204 m² com pisos entalhados à mão, inspirados no projeto do arquiteto italiano Antonio Rinaldi. A decoração inclui lustres e luminárias, vitrais pintados à mão e molduras de gesso que são réplicas dos do palácio russo; muitas peças foram fabricadas no exterior e depois enviadas para Saddle River.

A suíte principal possui teto de tela pintado à mão, uma pintura a óleo original e mármore Rosa Verona no banheiro, além de dois closets, paredes em forma de cúpula e uma escada secreta. Outras comodidades incluem home theater reformado, adega climatizada, umidificador de charutos, quadra de tênis oficial com iluminação noturna, elevador de vidro de uso comercial e garagem para cinco carros.

As áreas externas contam com duas piscinas de concreto (uma interna e outra externa), sauna, ducha a vapor e banheira de imersão, em um terreno de 2,5 hectares a 35 minutos de Manhattan. O aluguel para temporada pode ultrapassar US$ 15 mil por diária (cerca de R$ 75 mil) na alta temporada. O imóvel está à venda em diferentes sites, com preços entre R$ 55 milhões e R$ 88 milhões; em 2019 foi a leilão por R$ 150 milhões.

A valorização é significativa: comprado em 1995 por quase R$ 10 milhões, agora vale quase seis vezes mais. O proprietário russo, que decidiu se desfazer da casa por considerá-la grande demais após os filhos crescerem, vê na propriedade um investimento de luxo que já atraiu a atenção de celebridades.

Após a estreia da Seleção Brasileira na Copa, com empate em 1 a 1 contra Marrocos, Vinícius Júnior recebeu amigos na mansão, entre eles o apresentador João Silva (filho de Faustão) e Nico e YG Marley, neto e bisneto de Bob Marley. Apesar do luxo, a agenda esportiva do jogador segue intensa, enquanto o Flamengo se reapresenta para a intertemporada e programas como o Move Brasil oferecem condições de financiamento para motoristas de aplicativo, o que contrasta com o ambiente de milionários que cerca a família do astro

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